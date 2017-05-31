Парламентарии предлагают разработать концепцию молодежной политики Союзного государства

1 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Союзному государству нужна четкая программа действий на длительный период в сфере молодежной политики. Такое мнение высказала на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, председатель Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Елена Афанасьева.

Заседание Комиссии Парламентского собрания по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам проходит сегодня Могилеве.

"К молодежи нельзя относиться по остаточному принципу, - уверена Елена Афанасьева. - К молодежи у государства должен быть системный и серьезный подход". Сегодняшние молодые люди через 10-15 лет будут управлять страной. "И то, что мы им дадим, на каких примерах воспитаем и какими законодательными инструментами обеспечим, так они и будут управлять страной", - считает парламентарий.

По мнению Елены Афанасьевой, в обоих государствах немало делается для развития и самореализации молодежи. Тем не менее, по-прежнему самыми актуальными вопросами остаются трудоустройство и семейные отношения. "Нам необходимо больше внимания уделять профориентации молодежи, причем делать это с раннего возраста, чтобы вовремя сориентировать учащихся в получении образования", - отметила председатель комиссии.

Участники заседания сегодня также рассмотрели вопросы государственной социальной поддержки молодежи, обеспечения права молодежи на труд и работы с социально уязвимыми категориями граждан из числа молодых людей, а также обсудили роль общественных объединений в работе с подрастающим поколением. В программе - посещение Могилевского государственного профессионального агролесотехнического колледжа имени К.П. Орловского, "SOS-Детская деревня Могилев" и филиала Белорусской государственной академии музыки.-0-