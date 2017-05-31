Художники из девяти стран напишут картины с видами Могилева

Художники из девяти стран подарят Могилеву свои картины, которые напишут в течение двух недель. Арт-проект «Мой Могилев» посвятили 750-летию города, пишет сайт облисполкома .



Фото: сайт Могоблисполкома

Сначала художники прогулялись по Могилеву, чтобы найти вдохновение и сюжеты. А затем приступили к работе.

— Мы привыкли видеть наш город под одним углом, а у художников свой взгляд на обыденные вещи, — отметила заместитель председателя Могилевского горисполкома Алла Галушко. — Они цепляются за мелочи, которые, благодаря цвету, фактуре, стилю позволят нам посмотреть на Могилев с другой стороны.

В арт-проекте участвуют Оксана Евдокименко (Беларусь), Алена Шаповалова (Россия), Вугар Али (Азербайджан), Пунам Чандрика Тяги (Индия), Ванг Байфу (Китай), Томас Рудокас (Литва), Бурхан Ахмети (Македония), Шухрат Абдумаликов (Узбекистан), Инна Пантелемонова (Украина).

Итоговые работы станут экспонатами выставки «Могилев глазами гостей». Она откроется 28 июня, в День города, в выставочном зале музея истории Могилева. После картины будут переданы в фонд музея.