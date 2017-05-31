1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информационно-методический центр создан в РНПЦ "Мать и дитя", сообщил на пресс-конференции директор РНПЦ Константин Вильчук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Проводится обучение на симуляторах, что дает возможность поддержать здоровье наших пациентов. Информационно-методический ресурсный центр позволит расширить в том числе оказание медицинской помощи с учетом внедрения новых технологий, чтобы последовательно помогать в реабилитации наших пациентов. Мы будем организовывать работу центра ранних вмешательств, помогать недоношенным детям", - рассказал Константин Вильчук.

Задача центра - содействие внедрению современных форм, методов медицинской помощи матерям и детям, повышение компетентности медицинских работников, укрепление межведомственного взаимодействия, расширение связей с общественными объединениями, мобилизация ресурсов и повышение эффективности работы по проводимым мероприятиям.

Центр будет проводить работу по распространению инициативы "Больница, доброжелательная к ребенку", программы формирования навыков осознанного родительства с учетом гендерных аспектов, осознанных целей и задач Национальной стратегии по вопросам укрепления здоровья детей и подростков.

Кроме того, методический центр будет организовывать мероприятия по вопросам здоровья матери и ребенка, участвовать в мониторинге и оценке деятельности организаций и учреждений здравоохранения Беларуси по реализации проектов и программ по тематике материнства и детства.-0-