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Информационно-методический центр создан в РНПЦ "Мать и дитя"
01.06.2017 14:22 — Новости Общества | БелТА
1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информационно-методический центр создан в РНПЦ "Мать и дитя", сообщил на пресс-конференции директор РНПЦ Константин Вильчук, передает корреспондент БЕЛТА.
"Проводится обучение на симуляторах, что дает возможность поддержать здоровье наших пациентов. Информационно-методический ресурсный центр позволит расширить в том числе оказание медицинской помощи с учетом внедрения новых технологий, чтобы последовательно помогать в реабилитации наших пациентов. Мы будем организовывать работу центра ранних вмешательств, помогать недоношенным детям", - рассказал Константин Вильчук.
Задача центра - содействие внедрению современных форм, методов медицинской помощи матерям и детям, повышение компетентности медицинских работников, укрепление межведомственного взаимодействия, расширение связей с общественными объединениями, мобилизация ресурсов и повышение эффективности работы по проводимым мероприятиям.
Центр будет проводить работу по распространению инициативы "Больница, доброжелательная к ребенку", программы формирования навыков осознанного родительства с учетом гендерных аспектов, осознанных целей и задач Национальной стратегии по вопросам укрепления здоровья детей и подростков.
Кроме того, методический центр будет организовывать мероприятия по вопросам здоровья матери и ребенка, участвовать в мониторинге и оценке деятельности организаций и учреждений здравоохранения Беларуси по реализации проектов и программ по тематике материнства и детства.-0-
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Задача центра - содействие внедрению современных форм, методов медицинской помощи матерям и детям, повышение компетентности медицинских работников, укрепление...
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