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Около 194 млн российских рублей направят в 2017 году на реализацию мероприятий для молодежи в СГ

01.06.2017 14:22 — Новости Общества | БелТА  
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1 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Около 194 млн российских рублей направят в 2017 году на реализацию мероприятий для молодежи в Союзном государстве. Об этом сообщила сегодня на заседании Комиссии Парламентского собрания по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам консультант представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске Наталья Кононова, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Натальи Кононовой, важнейшими задачами по формированию и проведению молодежной политики Союзного государства является обеспечение полноценного правового и социального статуса молодых граждан, защита их прав и свобод, создание условий для самореализации. Для выполнения данных задач проводятся многочисленные мероприятия. В числе 26 мероприятий в социальной сфере, финансируемых в 2017 году из бюджета Союзного государства, 11 проводятся для молодежи. "Они призваны создать условия для интеллектуального, физического и духовного развития подрастающего поколения Беларуси и России, вовлечь молодежь в общественную жизнь Союзного государства, а также укрепить дружеские отношения и единство наших народов", - подчеркнула она.

В качестве одного из ярких примеров патриотического воспитания молодежи она привела гражданско-патриотическую кадетскую смену учащихся Союзного государства "За честь Отчизны". Она стартовала в национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок" в Беларуси в 2007 году и стала знаковым событием воспитанников кадетских училищ обеих стран. Ежегодно она объединяет более 500 человек из Беларуси и России. Если на первой смене участниками были представители только четырех регионов России, то в 2016 году - уже 21 региона, а финансирование мероприятия выросло в четыре раза.

В числе знаковых совместных проектов Наталья Кононова также назвала фестиваль "Молодежь - за Союзное государство", спартакиаду Союзного государства для детей и юношества, слет юных экологов России и Беларуси "Экология без границ".-0-

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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По словам Натальи Кононовой, важнейшими задачами по формированию и проведению молодежной политики Союзного государства является обеспечение полноценного...

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