1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в параде ко Дню Независимости примут участие 27 парадных расчетов механизированной колонны, что почти вдвое больше, чем в 2016-м. Об этом сообщил журналистам сегодня заместитель командующего войсками Северо-западного оперативного командования, полковник Владимир Кулажин, передает корреспондент БЕЛТА.

"В прошлом году в параде принимало участие только 14 парадных расчетов механизированной колонны, в нынешнем году их вдвое больше - 27. Около трети образцов вооружения и военной техники, участвующей в параде, произведены или модернизированы на белорусских предприятиях, - рассказал Владимир Кулажин. - В числе белорусских разработок ракетные системы залпового огня "Полонез", "Белград", станция радиорелейной связи "Цитрус", бронированные дозорные машины "Кайман" и "Волат", а также колесные тягачи МЗКТ. Полковник отметил, что возглавит парад в этом году легендарный танк времен Великой Отечественной войны Т-34, оружию Победы предоставлено право пройти первым по столичным улицам 3 июля".

Общая же протяженность механизированной колонны составит около 3 км, средняя скорость парадных коробок - около 18 км/ч. В параде примут участие более 280 единиц техники различных видов и родов ВС. "Для подготовки парадного расчета были отобраны самые лучшие и дисциплинированные военнослужащие. Они в ходе тренировок будут повышать свое водительское мастерство, знание технической части вооружения и военной техники, в том числе маршевой подготовки", - подчеркнул Владимир Кулажин.

Тренировки проводятся на аэродроме Липки в течение шести недель. Их заключительная часть пройдет уже в Минске на генеральных репетициях 24 и 28 июня.-0-

Фото Геннадия Жинкова