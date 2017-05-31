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Телефонными мошенниками, которые за день обманули семь минчан, оказались граждане Литвы
01.06.2017 14:35 — Новости Общества | Tut.by
В марте-апреле в Минске произошло несколько похожих случаев мошенничества. Злоумышленники звонили пожилым людям, сообщали, что их близкие стали виновниками ДТП и предлагали решить проблему за вознаграждение. Вознаграждение нужно было передать «правоохранителю». Сейчас по данному делу УСК по Минску предъявлены обвинения трем гражданам Литвы.
По информации следствия, таким образом обвиняемые хотели обмануть 12 человек. При этом семеро успели передать им деньги.
Одна из пострадавших — бабушка писателя Саши Филипенко.
— Часов в 11 вечера ей позвонили в дверь, — в марте
Стараясь помочь внуку, бабушка писателя, передала ему приличную сумму денег.
Всего же ущерб по данному делу составила около 20 тысяч долларов. При этом мошенники планировали получить более 150 тысяч долларов.
— Столичными следователями совместно с сотрудниками ГУВД личности мошенников установлены, —
Кроме того, работая по делу, следователи установили, что задержанные в Беларуси мошенники действовали совместно с гражданами, находившимися в момент совершения преступления на территории Литвы .
Сейчас белорусские следователи направили в Литву просьбу об оказании международной правовой помощи.
Расследование уголовных дел в отношении двоих обвиняемых завершается, вскоре планируется передача их прокурору для направления в суд.
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В марте-апреле в Минске произошло несколько похожих случаев мошенничества. Злоумышленники звонили пожилым людям, сообщали, что их близкие стали виновниками ДТП и...
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