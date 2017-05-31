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В информатико-математический класс - 9 человек на место. С какими баллами поступали в Лицей БГУ

01.06.2017 14:23 — Новости Общества | Tut.by  
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В этом году в Лицей БГУ поступало 1498 человек. Больше всего абитуриентов зарегистрировалось в химико-биологические классы, в самый высокий конкурс был на информатико-математическое направление — 9,2 человека на место, сообщает пресс-служба БГУ.

Из 1498 абитуриентов Лицея этого года — 33 — победители республиканских олимпиад. Больше всего абитуриентов зарегистрировались в химико-биологические классы — 333. Конкурс здесь составил 8,6 человека на место. В математические классы было подано 307 заявлений (конкурс 7,6 человек на место), в физические — 222 (5,9 человек на место), филологический (белорусский и английский) — 123 (5,8 человек на место) и (белорусский и русский) — 91 (5 человек на место), историко-обществоведческие — 137 (3,2 человека на место), химический — 107 (6 человек на место). Самый высокий конкурс 9,2 человека на место был на информатико-математическом направлении (подано 178 заявлений).

В нынешнем году проходные баллы практически по всем направлениям выросли. На филологический (белорусский и английский) и химический профиль необходимо было набрать 125 баллов, биологический — 134, химико-биологический — 131, филологический (белорусский и русский) — 119, информатико-математический — 93, математический — 103, историко-обществоведческий — 113, физический — 94.

В Лицей БГУ имеют право поступать учащиеся, постоянно проживающие на территории нашей страны и получившие в текущем году общее базовое образование. Победители республиканской олимпиады (дипломы І, ІІ и ІІІ степени), проводимой Министерством образования Республики Беларусь в текущем учебном году, зачисляются без предварительных испытаний. Всего в нынешнем году в Лицей БГУ в 10-й класс будет принято 264 учащихся, из которых будет сформировано 12 классов по 22 человека.

 
 
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В этом году в Лицей БГУ поступало 1498 человек. Больше всего абитуриентов зарегистрировалось в химико-биологические классы, в самый высокий конкурс был на...

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