Алкоголь в Литве будут продавать только с 20 лет

МИНСК, 1 июн – Sputnik. Сейм Литвы принял закон, которым предусмотрены меры, направленные на снижение потребления алкоголя в стране, – с 2018 года установлен новый возрастной ценз для продажи спиртного – 20 лет, сообщила пресс-служба Сейма.



© Sputnik / Виктор Толочко Малашко о втором "алкоместе" белорусов: потребление сокращается

За ограничительные нововведения проголосовал 101 депутат, против – 10, еще столько же воздержались.

"Поправки позволят людям покупать алкоголь после исполнения им 20 лет, то есть молодым людям до этого возраста не будет разрешено употреблять алкогольные напитки", – говорится в сообщении.

Кроме того, предусмотрено, что будет ограничено время продажи спиртного – по будним дня и субботам с 10:00 до 20:00, в воскресенье – с 10:00 до 15:00. Данное ограничение не будет распространяться на объекты общественного питания.

Новыми положениями также установлено, что продавцы в торговых объектах вправе требовать у покупателей документы, если возникнут сомнения в возрасте покупателя.

Ранее нижний возрастной порог в Литве для употребления гражданами спиртного был меньше на два года – 18 лет.

По данным последнего исследования Всемирной организации здравоохранения, литовцы являются самой пьющей нацией среди европейцев – за год на одного человека приходится более 15 литров чистого спирта. Второе место в "алкорейтинге" ВОЗ – у белорусов (13,94), третье – у Австрии (12,32).