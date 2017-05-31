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Алкоголь в Литве будут продавать только с 20 лет

01.06.2017 14:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 июн – Sputnik. Сейм Литвы принял закон, которым предусмотрены меры, направленные на снижение потребления алкоголя в стране, – с 2018 года установлен новый возрастной ценз для продажи спиртного – 20 лет, сообщила пресс-служба Сейма.

Алкоголь в Литве будут продавать только с 20 лет
© Sputnik / Виктор Толочко
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За ограничительные нововведения проголосовал 101 депутат, против – 10, еще столько же воздержались.

"Поправки позволят людям покупать алкоголь после исполнения им 20 лет, то есть молодым людям до этого возраста не будет разрешено употреблять алкогольные напитки", – говорится в сообщении. 

Кроме того, предусмотрено, что будет ограничено время продажи спиртного – по будним дня и субботам с 10:00 до 20:00, в воскресенье – с 10:00 до 15:00. Данное ограничение не будет распространяться на объекты общественного питания.

Новыми положениями также установлено, что продавцы в торговых объектах вправе требовать у покупателей документы, если возникнут сомнения в возрасте покупателя.

Ранее нижний возрастной порог в Литве для употребления гражданами спиртного был меньше на два года – 18 лет.

По данным последнего исследования Всемирной организации здравоохранения, литовцы являются самой пьющей нацией среди европейцев – за год на одного человека приходится более 15 литров чистого спирта. Второе место в "алкорейтинге" ВОЗ – у белорусов (13,94), третье – у Австрии (12,32).

 
Теги: Минск
 
 
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Депутаты установили новые временные рамки продажи спиртного в Литве: в будние дни – до 20:00, в воскресенье – до 15:00.

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