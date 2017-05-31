В Минске Лола — дама знаменитая. Ее фотографируют, ей улыбаются. Хотя, признаться, Лоле все равно, ведь Лола мопс. Сидит себе в переноске, которую для прогулок придумал и сделал ей хозяин, да радуется жизни. Иногда, если уже совсем притомится, спит.





Сегодня — случай не тот. Вечером с хозяином Михаилом Чернецовым они уезжают в Германию. У него дела, у нее каникулы. И сейчас, довольная, Лола отдыхает у него за плечами и внимательно смотрит по сторонам.

— А зоозащитники к вам ругаться не подходят? — спрашиваю, намекая на необычную переноску, пока втроем шагаем по проспекту.

— Из-за чего? — удивляется Михаил. — Если бы вас на руках по улицам носили, разве бы вам это не нравилось?

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Не знаю, но прохожие точно в восторге. Мы идем, а они глаз с собаки не сводят.

А Михаил рассказывает о себе: по образованию музыкант, по жизни еще и бизнесмен-изобретатель. Лола в его семье появилась четыре года назад. А мысли сделать ей переноску — год.



Легко и быстро одеть собаку в переноску может один человек.

— Как и все мопсы, наша не любит долго гулять, а иногда и вообще устраивает протесты. Упрется передними лапами среди дороги — и все, стой, пока не передумает, — рассказывает о том, что натолкнуло его на идею изобретения хозяин. — Да и вообще, у нас в стране по отношению к собакам дискриминация: в супермаркет без переноски нельзя, в метро тоже не пускают. В общем, пришлось и нам с женой идти в зоомагазин за покупкой — а там только клетки и сумки.

Такой товар покупатели не оценили, и ушли на поиски в интернет, но и там ничего подходящего.

— Я думал: есть же детские переноски, нам нужно такую же, только под собаку, — продолжает Михаил. — Посоветовался с ветеринарами и сделал первый макет. Потом мы его доработали: использовали прочные и комфортные для животного материалы — и получилась отличная вещь.

Весит такая находка всего 600 грамм. Вместе с Лолой — 9600 грамм. Меряю — спина чувствует вес, но удобно. Можно носить и спереди, и сзади.

— Мы назвали ее PugBag — pug — мопс, bag — сумка, — говорит хозяин. — Думаю, носить в ней можно собак килограммов до 12−15, главное, чтобы хозяин смог выдержать.

«А потом мы вынесли Лолу в переноске в город, было столько позитива!»





Михаил сразу предупреждает: постоянно держать собаку в переноске не стоит.

— Если вы вышли на прогулку, значит, нужно гулять, а гулять для животного — это идти или бежать, — разбирает ситуацию собеседник. — Поэтому в основном, конечно же, я вожу ее на поводке. Но если, например, понадобилось в метро, аптеку или магазин, тогда использую переноску — и везде без проблем пропускают. Сегодня, правда, в банке возник вопрос. Охранник сходу подошел: «Нельзя». Принес мне бумагу 2001 года, где написано: с животными запрещено. Ну конечно, кто 20 лет назад знал, что появятся переноски?!

С такой переноской, продолжает Михаил, удобно брать с собой собаку и в путешествия, и на велосипед.

— А Лолу, — интересуюсь, — от такого «транспорта» не укачивает?

— Посмотри на эту счастливую мордашку, — приводит неоспоримый аргумент хозяин.

Но мне больше нравится смотреть, как на мопса реагируют окружающие. Михаил тоже отмечает: когда делали первую переноску, думали: вещь эксклюзивная и будет только для себя.

— А потом мы вынесли в ней Лолу в город, было столько позитива! И я понял, если кто-то захочет, смастерим и для его собаки, — продолжает Михаил.

В итоге в Минске таких изобретений уже четыре, есть во Франции и Британии.





А еще мопса в переноске постоянно фотографируют. Вот и сейчас подходят — чиииз! А чтобы снимки не терялись, хозяева завели ей личный инстаграм — там ее зовут супер Лола. Теперь все желающие могут присылать сюда свои фото Лолы. А таких иногда в день и до 15 доходит. В итоге за месяц «жизни» в интернете у собаки уже более тысячи подписчиков.

В общем, Лола счастлива. Хотя, может быть, ей и все равно, ведь Лола мопс. Пусть и с необычной переноской.