Союзные парламентарии рассмотрят вопросы развития Белорусско-российского университета

1 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Парламентарии рассмотрят вопросы развития Белорусско-российского университета (Могилев) на следующем заседании Комиссии Парламентского собрания по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам. Такое решение сегодня принято на заседании комиссии в Могилеве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По словам председателя комиссии Елены Афанасьевой, сфера образования является важной при реализации молодежной политики. В среднем ежегодно в вузах Беларуси обучается около 2 тыс. россиян, в вузах России - свыше 20 тыс. белорусских студентов. Белорусско-российский университет является единственным вузом в стране с таким статусом, где готовят специалистов по российским и белорусским образовательным программам. "Нам бы хотелось на примере этого вуза рассмотреть эффективность работы в сфере образования и использования вложенных средств Союзного государства, трудоустройства выпускников, как здесь реализуется молодежная политика Союзного государства, а также узнать проблемные вопросы и перспективы дальнейшего развития вуза", - сказала Елена Афанасьева.

Белорусско-российский университет создан в 2003 году. Первый выпуск студентов, обучавшихся по российским образовательным программам, состоялся в 2008 году. На сегодняшний день в вузе на российском бюджете обучаются 408 человек. Это граждане Российской Федерации, их соотечественники из-за рубежа и белорусы. На сегодняшний день университет является крупнейшим региональным научно-образовательным центром, в состав которого входят институт повышения квалификации и переподготовки кадров, архитектурно-строительный колледж и лицей.

На заседании комиссии также было отмечено, что в сфере образования проводится большая совместная работа по унификации и гармонизации законодательства, межрегиональному сотрудничеству на различных уровнях - заключено более 800 договоров и соглашений. Граждане России и Беларуси имеют право поступать в любые вузы на территории Союзного государства на бюджетные отделения на общих основаниях, в Беларуси также созданы филиалы Российского государственного социального университета и Московского государственного университета экономики. Депутаты регулярно обсуждают вопросы формирования общего образовательного пространства Союзного государства, которое откроет новые возможности для подрастающего поколения двух стран, и отмечают положительную динамику в данном направлении. -0-