План гуманитарного сотрудничества СНГ на 2018 год обсудит в Москве совет под председательством Ананич

1 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совместное заседание Совета по гуманитарному сотрудничеству СНГ и правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ (МФГС) пройдет 5 июня в Москве в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МФГС.

В повестке дня - мероприятия гуманитарного сотрудничества на 2018 год, подготовка к Форуму творческой и научной интеллигенции государств Содружества, тематика 2019 и 2020 годов в СНГ.

В заседании примут участие председатель Совета по гуманитарному сотрудничеству министр информации Беларуси Лилия Ананич, председатель правления МФГС Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы, сопредседатель правления МФГС специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, исполнительный директор МФГС Анатолий Иксанов и другие члены руководящих органов гуманитарного сотрудничества СНГ.-0-