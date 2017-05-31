Герасименя, Патлис и Гурков приняли участие в программе наставничества для детей-сирот

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. К Международному дню защиты детей учреждение по социальной адаптации детей-сирот "Нити Дружбы" разместило в сети видео, в котором рассказывается, как детям нужен друг и наставник. В роли наставников для детей-сирот попробовали себя пловчиха Александра Герасименя, певец Александр Патлис и спортсмен, выступающий в тайском боксе и кикбоксинге, Виталий Гурков.

На сегодня "Нити Дружбы" нашли наставников для 24 ребят.

Учреждение "Нити Дружбы" реализует в Беларуси программу наставничества, которая помогает найти наставника и друга для ребенка-сироты подросткового (11-15 лет), а также юношеского возраста (16-23 года) для успешной подготовки детей к самостоятельной жизни. Наставник - это значимый для ребенка-сироты взрослый человек, настоящий друг, который хочет и может посвящать ему свои силы и время, а также делиться знаниями и опытом.-0-