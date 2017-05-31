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В Тучинском сквере нарисовали граффити, которое выбрали читатели TUT.BY
01.06.2017 15:32 — Новости Общества | Tut.by
В мае администрация Фрунзенского района предложила читателям TUT.BY
Напомним, что в сквере неподалеку от улицы Берута, около морских скульптур, есть подпорная стена. Администрация Фрунзенского района в начале месяца объявила конкурс «Твой яркий город», темой которого стало 950-летие Минска. Для голосования на TUT.BY было отобрано 14 работ, а наибольшее число голосов набрала работа 26-летней минчанки Александры Пармон.
Александра преподает в центре технического и художественного творчества детей и молодежи Фрунзенского района «Зорка». Автор перенесла эскиз с бумаги на всю подпорную стенку. Порой ей на помощь приходили местные жители.
«Мне хотелось создать необычную композицию, включив в нее разные части нашего города. Каждая из них отражает свою тему, одно место переходит в другое и соединено в едином ансамбле», — рассказала девушка.
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Конкурс на лучший рисунок проходил в мае.
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