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В Тучинском сквере нарисовали граффити, которое выбрали читатели TUT.BY

01.06.2017 15:32 — Новости Общества | Tut.by  
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В мае администрация Фрунзенского района предложила читателям TUT.BY выбрать лучшее граффити для Тучинского сквера возле кинотеатра «Современник». 1 июня набравший наибольшее число голосов рисунок появился на стене, пишет агентство «Минск-Новости».


Фото: агентство «Минск-Новости»

Напомним, что в сквере неподалеку от улицы Берута, около морских скульптур, есть подпорная стена. Администрация Фрунзенского района в начале месяца объявила конкурс «Твой яркий город», темой которого стало 950-летие Минска. Для голосования на TUT.BY было отобрано 14 работ, а наибольшее число голосов набрала работа 26-летней минчанки Александры Пармон.


Так стена выглядела раньше. Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Так выглядел победивший эскиз

Александра преподает в центре технического и художественного творчества детей и молодежи Фрунзенского района «Зорка». Автор перенесла эскиз с бумаги на всю подпорную стенку. Порой ей на помощь приходили местные жители.

«Мне хотелось создать необычную композицию, включив в нее разные части нашего города. Каждая из них отражает свою тему, одно место переходит в другое и соединено в едином ансамбле», — рассказала девушка.

 
Теги: Минск
 
 
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