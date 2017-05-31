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Глава Солигорского райисполкома задержан по подозрению в получении взятки

01.06.2017 15:47 — Новости Общества | Tut.by  
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В отношении председателя Солигорского районного исполнительного комитета возбуждено уголовное дело. Как сообщает пресс-служба СК, должностное лицо подозревается в получении взятки.

Дело возбуждено по материалам ГУБОПиК МВД по ч.3 ст. 430 УК РБ (получение взятки лицом, занимающим ответственное положение).

Расследование уголовного дела поручено главному управлению по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции центрального аппарата Следственного комитета.

Подозреваемый задержан, с ним работают следователи. В настоящее время решается вопрос о применении к должностному лицу меры пресечения.

Следователи проводят комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Как стало известно TUT.BY, обыск у главы райисполкома прошел накануне. После обыска чиновник был задержан.

Александр Римашевский возглавлял Солигорский райисполком с ноября 2006 года. Награжден медалью «За трудовые заслуги».

 
 
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Расследование уголовного дела поручено главному управлению по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции центрального аппарата...

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