Глава Солигорского райисполкома задержан по подозрению в получении взятки

В отношении председателя Солигорского районного исполнительного комитета возбуждено уголовное дело. Как сообщает пресс-служба СК, должностное лицо подозревается в получении взятки.

Дело возбуждено по материалам ГУБОПиК МВД по ч.3 ст. 430 УК РБ (получение взятки лицом, занимающим ответственное положение).

Расследование уголовного дела поручено главному управлению по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции центрального аппарата Следственного комитета.

Подозреваемый задержан, с ним работают следователи. В настоящее время решается вопрос о применении к должностному лицу меры пресечения.

Следователи проводят комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Как стало известно TUT.BY, обыск у главы райисполкома прошел накануне. После обыска чиновник был задержан.

Александр Римашевский возглавлял Солигорский райисполком с ноября 2006 года. Награжден медалью «За трудовые заслуги».