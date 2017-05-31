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В Минске построят отделение реанимации новорожденных с уникальными для страны палатами
01.06.2017 15:56 — Новости Общества | Tut.by
Строительство нового корпуса для отделения реанимации новорожденных РНПЦ «Мать и дитя» начнут до конца 2017 года. В его составе будут в том числе палаты, которых до этого в Беларуси не было. Об этом рассказал директор РНПЦ «Мать и дитя» Константин Вильчук, пишет агентство «
«Количество мест для выхаживания младенцев, в том числе глубоконедоношенных, в новом корпусе останется прежним — 30. Однако мы планируем там сделать несколько реанимационных палат для совместного пребывания матери и новорожденного ребенка. Это впервые в нашей стране», — сказал Вильчук.
Вильчук пояснил, что архитектурный проект по возведению нового объекта уже готов. Строить его будут на займ Всемирного банка и средства из республиканского бюджета.
«Окончание строительства этого корпуса запланировано на 2020 год. Также запланирована и реконструкция существующих лечебных помещений центра», — добавил директор РНПЦ «Мать и дитя».
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Проект финансируется за счет займа Всемирного банка и средств бюджета.
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