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Дело о зеках-мошенниках: троим литовцам предъявлено обвинение
01.06.2017 16:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 июн — Sputnik. Минские следователи завершают предварительное расследование уголовного дела в отношении двух граждан Литвы, еще один гражданин этой страны объявлен в международный розыск, сообщили в СК.
В марте-апреле 2017 года в Минске произошел ряд случаев
"Двое из трех подозреваемых задержаны, заключены под стражу, им предъявлено обвинение. Расследование уголовных дел в отношении двоих обвиняемых завершается, в ближайшее время планируется передача прокурору для направления в суд", — сообщила Sputnik в четверг официальный представитель УСК Юлия Гончарова.
По ее словам, третий фигурант дела объявлен в международный розыск, заочно ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того в ходе работы по делу получены сведения о том, что задержанные в Беларуси лица действовали совместно с гражданами, находившимися на территории Литвы в момент совершения преступления, сказала Гончарова.
По имеющейся у следствия информации обвиняемые попытались таким способом обмануть 12 человек, при этом семеро передали денежные средства злоумышленникам, рассказала она.
В настоящее время белорусскими следователями направлена просьба об оказании международной правовой помощи в Литву, отметила Гончарова.
В ходе следствия установлена сумма материального ущерба, причиненного действиями обвиняемых. В результате мошеннических действий они завладели более чем 20 тысячами долларов США в эквиваленте, принадлежащим пожилым жителям столицы. Покушались на завладение путем мошенничества на сумму более 150 тысяч долларов США в эквиваленте, проинформировала собеседник агентства.
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По имеющейся у следствия информации обвиняемые попытались таким способом обмануть 12 человек, при этом семеро передали денежные средства злоумышленникам.
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