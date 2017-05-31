ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дело о зеках-мошенниках: троим литовцам предъявлено обвинение

01.06.2017 16:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 1 июн — Sputnik. Минские следователи завершают предварительное расследование уголовного дела в отношении двух граждан Литвы, еще один гражданин этой страны объявлен в международный розыск, сообщили в СК.

В марте-апреле 2017 года в Минске произошел ряд случаев совершения мошенничества со схожим сценарием. Пожилым людям звонили и сообщали о том, что их близкие стали виновниками  ДТП, но есть возможность "решить проблему" быстро и без привлечения к ответственности. Для этого необходимо позвонить мнимому "правоохранителю" и договориться о передаче денег.

Дело о зеках-мошенниках: троим литовцам предъявлено обвинение
© Pixabay
"Курьеры" литовских зеков-мошенников задержаны в Минске

"Двое из трех подозреваемых задержаны, заключены под стражу, им предъявлено обвинение. Расследование уголовных дел в отношении двоих обвиняемых завершается, в ближайшее время планируется передача прокурору для направления в суд", — сообщила Sputnik в четверг официальный представитель УСК Юлия Гончарова.

По ее словам, третий фигурант дела объявлен в международный розыск, заочно ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того в ходе работы по делу получены сведения о том, что задержанные в Беларуси лица действовали совместно с гражданами, находившимися на территории Литвы в момент совершения преступления, сказала Гончарова.

По имеющейся у следствия информации обвиняемые попытались таким способом обмануть 12 человек, при этом семеро передали денежные средства злоумышленникам, рассказала она.

В настоящее время белорусскими следователями направлена просьба об оказании международной правовой помощи в Литву, отметила Гончарова.

В ходе следствия установлена сумма материального ущерба, причиненного действиями обвиняемых. В результате мошеннических действий они завладели более чем 20 тысячами долларов США в эквиваленте, принадлежащим пожилым жителям столицы. Покушались на завладение путем мошенничества на сумму более 150 тысяч долларов США в эквиваленте, проинформировала собеседник агентства.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По имеющейся у следствия информации обвиняемые попытались таким способом обмануть 12 человек, при этом семеро передали денежные средства злоумышленникам.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Специалисты ДФР изучили международный опыт снижения коррупционных рисков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2017
Белорусская военная газета
01.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика