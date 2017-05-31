Дело о зеках-мошенниках: троим литовцам предъявлено обвинение

МИНСК, 1 июн — Sputnik. Минские следователи завершают предварительное расследование уголовного дела в отношении двух граждан Литвы, еще один гражданин этой страны объявлен в международный розыск, сообщили в СК.

В марте-апреле 2017 года в Минске произошел ряд случаев совершения мошенничества со схожим сценарием . Пожилым людям звонили и сообщали о том, что их близкие стали виновниками ДТП, но есть возможность "решить проблему" быстро и без привлечения к ответственности. Для этого необходимо позвонить мнимому "правоохранителю" и договориться о передаче денег.

"Двое из трех подозреваемых задержаны, заключены под стражу, им предъявлено обвинение. Расследование уголовных дел в отношении двоих обвиняемых завершается, в ближайшее время планируется передача прокурору для направления в суд", — сообщила Sputnik в четверг официальный представитель УСК Юлия Гончарова.

По ее словам, третий фигурант дела объявлен в международный розыск, заочно ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того в ходе работы по делу получены сведения о том, что задержанные в Беларуси лица действовали совместно с гражданами, находившимися на территории Литвы в момент совершения преступления, сказала Гончарова.

По имеющейся у следствия информации обвиняемые попытались таким способом обмануть 12 человек, при этом семеро передали денежные средства злоумышленникам, рассказала она.

В настоящее время белорусскими следователями направлена просьба об оказании международной правовой помощи в Литву, отметила Гончарова.

В ходе следствия установлена сумма материального ущерба, причиненного действиями обвиняемых. В результате мошеннических действий они завладели более чем 20 тысячами долларов США в эквиваленте, принадлежащим пожилым жителям столицы. Покушались на завладение путем мошенничества на сумму более 150 тысяч долларов США в эквиваленте, проинформировала собеседник агентства.