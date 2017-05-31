В Витебске бизнесмен, чья фирма в России находилась на стадии банкротства, выманил у владельца кафе более 34 тысяч долларов — под предлогом оказания помощи в организации бизнеса по поставкам чая для нужд Минобороны и магазинов «Еврооопт».

У витеблянина был успешный торговый бизнес в райцентре Рудня Смоленской области. Но два года назад, в связи появлением конкурентов, фирма стала работать с убытками. Началась процедура банкротства предприятия. Мужчина вернулся в Витебск.

Бизнесмен привык жить на широкую ногу и быстро потратил заработанные в России деньги. Мужчина начал искать варианты организации бизнеса в Витебске, прося знакомых свести его с местными предпринимателями.

«Преподаватель Витебского государственного медицинского университета познакомил бизнесмена с выпускником этого вуза — владельцем одного из кафе в Витебске, родом из Шри-Ланки, — рассказал старший помощник прокурора города Александр Филиппенко. — Приезжий бизнесмен рассказал, что у него есть возможность организовать поставки качественного чая разных сортов со своей родины в Беларусь. Со своей стороны житель Витебска пообещал помочь в этом деле, в том числе финансово. Он представился сотрудником российской фирмы, у которого связи с крутыми предпринимателями из Беларуси и стран ближнего зарубежья. Пообещал помочь выиграть тендер на закупку чайной продукции для нужд Министерства обороны, благодаря чему можно будет поставлять крупные оптовые партии в белорусскую армию. Мошенник заверил, что поможет также организовать поставки в сеть магазинов „Евроопт“. Еще сказал, что даст займ, если понадобится. При этом витеблянин изначально понимал, что ни одно свое обещание он выполнить не сможет».

Уроженец Шри-Ланки поверил мошеннику. Тот стал часто бывать у нового знакомого в кафе. Пока «партнеры» обсуждали бизнес-проекты, владелец заведения бесплатно кормил своего партнера.

Иностранец зарегистрировал на себя фирму, которая должна была заняться поставками чая в Витебск. Наслушавшись обещаний партнера, он заказал контейнер с товаром у знакомых на своей родине. Чай по морю прибыл в один из литовских портов, и надо было платить за его хранение на складе.

Когда ланкиец сказал партнеру, что ему нужно внести часть суммы за хранение и доставку чая, тот сказал, что сейчас у него денег нет, пообещав отдать позже. А дальше белорус решил: пока обман не вскрылся, надо «доить» партнера по максимуму.

«С октября 2014 года до конца 2015 года мужчина под разными предлогами выманил у владельца кафе 34,4 тысячи долларов, — рассказал Александр Филиппенко. — Сперва взял в долг 10 тысяч долларов на оплату таможенных пошлин за новый автомобиль. Затем 15 тысяч долларов на решение временных финансовых трудностей его российской фирмы. Потом еще 9,4 тысячи долларов на оплату комиссии банку за выдачу кредита тому же его предприятию. Всякий раз аргументировал просьбы, что деньги пойдут на продвижение общего бизнеса по поставкам чая. Ведь его российская фирма в этом будет принимать участие. Полученные суммы мошенник тратил на личные нужды».

Тем временем чай стал гнить на складе в Литве. Ланкиец за свои деньги организовал его доставку в Витебск. А партнер в 2016 году стал избегать с ним встреч. Поняв, что стал жертвой мошенника, владелец кафе обратился в правоохранительные органы.

За мошенничество в особо крупном размере суд назначил мужчине наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.