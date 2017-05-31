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Щеткина, Ананич и Карпенко призвали детей провести лето с хорошей книгой

01.06.2017 16:16 — Новости Общества | БелТА  
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Щеткина, Ананич и Карпенко призвали детей провести лето с хорошей книгой

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Марианна Щеткина, министр информации Лилия Ананич и министр образования Игорь Карпенко посетили сегодня Минский городской образовательно-оздоровительный центр "Лидер", передает корреспондент БЕЛТА.

Гости осмотрели спортивный комплекс и палаточный городок, а также пообщались с детьми. "Мы неслучайно сегодня выбрали для посещения именно "Лидер", - отметила Марианна Щеткина. - Ведь здесь ребята, которые мотивированы на эффективную, интересную работу. У них много задумок и много непростых вопросов, на которые сложно ответить. Сегодня у нас две цели. Во-первых, мы будем говорить о Совете Республики, о Национальном собрании, потому что у ребят много вопросов, как принимаются законопроекты, каким образом нужно стараться, чтобы работать в парламенте. Второе направление - это деятельность Белорусского союза женщин, ведь сегодня мы с Лилией Ананич представляем руководство этого объединения. Расскажем о тех направлениях работы, которые связаны с семьей, молодежью, о перспективах".

Сенатор рассказала, что сегодня Министерство информации и Министерство образования совместно с Белорусским союзом женщин в лагере "Лидер" дают старт акции "Лето с хорошей книгой". Она призвана обратить внимание на то, что дети летом должны читать. Во время акции детские лагеря будут посещать белорусские писатели и знакомить ребят с миром литературы. В "Лидере" сегодня встречу с ребятами в библиотеке проводил Алесь Бадак - писатель и директор издательства "Мастацкая літаратура".

Марианна Щеткина подарила воспитанникам лагеря книги о Национальном собрании Беларуси и парламенте Союзного государства. "В День защиты детей нужно еще раз обратить внимание на важность судьбы нашей страны, ведь она зависит именно от молодежи, от нового поколения. Сегодня в "Лидере" мы встретились с замечательными одаренными ребятами, которые участвуют в олимпиадах, занимаются спортом и продолжают учиться, несмотря на то, что начались каникулы. Это замечательно. Думаю, наша страна и наше будущее в надежных руках", - заключила вице-спикер верхней палаты парламента.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня у нас две цели. Во-первых, мы будем говорить о Совете Республики, о Национальном собрании, потому что у ребят много вопросов, как принимаются законопроекты,...

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