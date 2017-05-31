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Специалисты ДФР изучили международный опыт снижения коррупционных рисков

01.06.2017 16:10 — Новости Общества | БелТА  
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1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегации Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси приняли участие в международных форумах по снижению коррупционных рисков, сообщили БЕЛТА в пресс-службе КГК.

Так, делегация ДФР участвовала в состоявшихся в Украине мероприятиях, на которых обсуждались вопросы организации системы органов финансовых расследований в разных странах, снижения коррупционных рисков в области государственных закупок. Представители финансовой милиции Беларуси представили доклад о противодействии финансовой преступности, уделив особое внимание системе органов финансовых расследований в нашей стране. Представитель Великобритании акцентировал внимание на повышении роли сотрудничества, что обусловлено международным характером выявляемых в стране налоговых и таможенных преступлений. Представитель США проинформировал о системе профессиональной самоподготовки сотрудников, осуществляющих уголовное преследование лиц за неуплату налогов (практически каждый агент самостоятельно занимается совершенствованием выбранного им специального направления деятельности, по которому получает сертификат инструктора и впоследствии передает знания остальным сотрудникам).

Работники ДФР также приняли участие в форуме "Правительство, бизнес и гражданское общество: боремся с коррупцией вместе". На нем обсуждалась роль госорганов и институтов в сфере государственных закупок, методы и формы борьбы с коррупцией и мошенничеством, а также вопросы совершенствования взаимодействия бизнеса, правительства и гражданского общества в целях создания благоприятной среды в данной сфере. Основная цель форума - обмен опытом и знаниями в области реформирования системы государственных закупок с акцентом на снижение коррупционных рисков.

С докладами выступили представители Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, международные эксперты из Канады, Польши, Украины, Турции. Делегаты представили планы действий в области закупок на 2017 год, мониторинг которых будет осуществляться со стороны международных финансовых институтов и других экспертов по закупкам. Всего в работе форума приняли участие более 80 экспертов из 20 стран.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Делегация ДФР участвовала в состоявшихся в Украине мероприятиях, на которых обсуждались вопросы организации системы органов финансовых расследований в разных...

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