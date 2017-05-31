1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На белорусско-украинской границе начал функционировать первый контактный пункт "Пинск-Житомир". Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

Сегодня в Пинске состоялось торжественное открытие контактного пункта "Пинск-Житомир". В торжественной церемонии открытия с белорусской стороны приняли участие первый заместитель председателя Госпогранкомитета Игорь Буткевич, командование Пинского пограничного отряда, глава представительства Международной организации по миграции в Беларуси Зейнал Гаджиев, атташе представительства Европейского союза в Беларуси Оута Хермалахти. Был организован первый телемост с украинской стороной.

Контактный пункт является одним из основных элементов системы интегрированного управления границами. Оснащенный современными средствами прямой связи, он повысит эффективность охраны границы и противодействия транснациональным угрозам. Оперативный обмен информацией, проведение аудио и видеоконференций позволит в максимально сжатые сроки точечно реагировать на возникающие угрозы в целях обеспечения пограничной безопасности в регионе. Информация в контактный пункт "Пинск-Житомир" будет стекаться со всех территориальных органов пограничной службы, охраняющих белорусско-украинский участок границы.

Контактный пункт создан в рамках финансируемого Европейским союзом проекта "Повышение эффективности охраны зеленой и водной Государственной границы между Беларусью и Украиной". Данный проект реализуется представительствами Международной организации по миграции в Беларуси и Украине, Государственным пограничным комитетом Беларуси и Государственной пограничной службой Украины.-0-