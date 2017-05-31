ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На белорусско-украинской границе открылся первый контактный пункт "Пинск-Житомир"

01.06.2017 16:28 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На белорусско-украинской границе начал функционировать первый контактный пункт "Пинск-Житомир". Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

Сегодня в Пинске состоялось торжественное открытие контактного пункта "Пинск-Житомир". В торжественной церемонии открытия с белорусской стороны приняли участие первый заместитель председателя Госпогранкомитета Игорь Буткевич, командование Пинского пограничного отряда, глава представительства Международной организации по миграции в Беларуси Зейнал Гаджиев, атташе представительства Европейского союза в Беларуси Оута Хермалахти. Был организован первый телемост с украинской стороной.

Контактный пункт является одним из основных элементов системы интегрированного управления границами. Оснащенный современными средствами прямой связи, он повысит эффективность охраны границы и противодействия транснациональным угрозам. Оперативный обмен информацией, проведение аудио и видеоконференций позволит в максимально сжатые сроки точечно реагировать на возникающие угрозы в целях обеспечения пограничной безопасности в регионе. Информация в контактный пункт "Пинск-Житомир" будет стекаться со всех территориальных органов пограничной службы, охраняющих белорусско-украинский участок границы.

Контактный пункт создан в рамках финансируемого Европейским союзом проекта "Повышение эффективности охраны зеленой и водной Государственной границы между Беларусью и Украиной". Данный проект реализуется представительствами Международной организации по миграции в Беларуси и Украине, Государственным пограничным комитетом Беларуси и Государственной пограничной службой Украины.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 14
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Контактный пункт является одним из основных элементов системы интегрированного управления границами. Оснащенный современными средствами прямой связи, он...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Щеткина, Ананич и Карпенко призвали детей провести лето с хорошей книгой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2017
Белорусская военная газета
01.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика