Историкам из НАН Беларуси поручили подготовить и издать сборник по расстрелам в Куропатах

Институт истории Национальной академии наук Беларуси займется подготовкой и изданием сборника документов по сталинским репрессиям и расстрелам в Куропатах. Подробностей пока нет и у самих историков, но такое поручение есть, подтвердили TUT.BY



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Депутат Игорь Марзалюк рассказал на круглом столе в БГУ о том, что существует решение и задание для Института истории НАН Беларуси подготовить и опубликовать сборник документов по сталинским репрессиям и расстрелам в Куропатах.

— Есть поручение, будем готовить материалы. Это будет сборник по Куропатской теме. Все будет подготовлено, объективно, чтобы не было инсинуаций. По этой теме будет круглый стол, но пока конкретных вещей нет — давайте не будем детализировать, — отметил Игорь Марзалюк в разговоре с журналистом.

Директор Института истории НАН Беларуси Вячеслав Данилович также подтвердил, что такое поручение есть, но пока от комментариев отказался.

В центре новой и новейшей истории Института истории НАН о поручении пока не слышали, но готовы взяться за работу, когда оно будет доведено. Заведующий центром, кандидат исторических наук Николай Смехович отметил, что тема эта для белорусских ученых не новая.

— В 90-е годы в Институте истории проводилась большая работа, тут была большая группа по исследованию репрессий периода 20−50-х годов. Естественно, материалы определенные собраны, часть их публиковалась. Так что для нас эта работа не является чем-то новым или неизвестным. Было даже намерение готовить сборник, и не только по Куропатам, а вообще по проблеме. Но есть же кроме научных финансовые и другие какие-то вопросы — тогда дело затормозилось.

Историк добавил, что у соседей — в России, в Украине — есть многотомные сборники материалов по этой теме, подготовленные на основе исследований. Но у тамошних ученых было специальное финансирование, фонды и возможность работать в особых архивах.

— Нужны большие коллективы, чтобы этим заниматься. И без архива КГБ, Национального архива невозможно будет все это сделать.

Николай Смехович вспоминает, что вопрос исследования темы поднимался и в начале двухтысячных.

— По Куропатам, например, мы в 2008 году еще собирались. Прямо туда приезжали и представители власти, и партий, даже оппозиционных, священники были. Все говорили: надо конкурс объявить на памятник. Но все на месте осталось, ничего с тех пор не сделано. Ситуация зарывалась вглубь — в итоге нарыв.

Историк считает, что научная общественность подключится, но ей нужна организационная, финансовая помощь государства.

— Да, историки поднимают вопросы и по местам захоронения расстрелянных репрессированных — это нужно для сохранения исторической памяти. Вопросов много. В тех же Куропатах — проводить или не проводить дальнейшие археологические исследования? Там же исследована только часть. Ведь может быть, что мы где-то установим памятник, а где-то бросим — через какое-то время наши потомки снова что-то найдут и снова скажут, что мы плохо поступили. Поэтому, если решать это как научную проблему — ее надо решать сразу так, чтобы закрыть вопрос. Это лет на пять работы большому коллективу, чтобы поднять проблему во всей ее полноте. А если этого не сделать, отмахнуться чем-то разовым — установили памятник и забыли — рано или поздно оно опять обострится, как показывает исторический опыт. Надо проводить большую работу по установлению всех мест, по приданию им статуса определенного — чтобы эту тему мы решили цивилизованным путем, как подобает людям, живущим в XXI веке.