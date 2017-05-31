Советы от врача-диетолога: никаких йогуртов, кроме натуральных

МИНСК, 1 июн — Sputnik. Сахар — навязанная пищевая привычка, уверена диетолог Ирина Кабасакал, человек вполне может обходиться без него.

"Там нет витаминов, нет белков и жиров — зачем его употреблять. Приготовьте йогурт дома, добавьте в него свежие ягоды. Мы делали это в детстве, когда йогуртов не было. Что мешает вернуться к нормальным привычкам?" — спросила аудиторию Кабасакал.

Сама собеседница Sputnik четыре года была вегетерианкой, а после посчитала уровень кальция в организме.

"Кальций нужен не только костям, но и сердечной мышце. Я молодая женщина, мне хочется быть здоровой, рожать детей — и я вернулась к употреблению молока. Я призываю тех, кто отказывается от употребления молочных продуктов, вернуться к этому", — рассказала Кабасакал.

Диетолог советует всем проверить содержание кальция в организме и подумать о будущем.

"Хотелось бы, чтобы в старости люди ходили на своих ногах, а не лежали в кровати с переломами", — призвала она.

Кабасакал также выразила уверенность в качестве белорусской продукции.