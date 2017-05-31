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Удержание ребенка в Пинске: женщине предъявлено обвинение

01.06.2017 16:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 июн — Sputnik. Следствие предъявило обвинение жительнице Пинска, которая удерживала восьмилетнего мальчика в свой квартире и издевалась над ним, сообщили Sputnik в четверг в правоохранительных органах.

"Ей предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 183 (незаконное лишение свободы, совершенное способом, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, либо сопровождающееся мучениями) Уголовного кодекса Беларуси", — сообщили в правоохранительных органах.

Удержание ребенка в Пинске: женщине предъявлено обвинение
© Pixabay
Женщина удерживала мальчика в квартире в Пинске и издевалась над ним

По словам собеседников агентства, с учетом тяжести совершенного в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, она находится в изоляторе временного содержания.

Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Вместе с тем в правоохранительных отметили, что в настоящее время решается вопрос о назначении стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы.

"Собирается вся необходимая информация для того, чтобы судмедэксперты смогли сделать направление на такую экспертизу", — сказали собеседники Sputnik. Вместе с тем они не сообщили, какая это информация, сославшись ни сколько на тайну следствия, сколько "на этику".

Тайна и этика

"Никой особой тайны в том, какие обычно собираются данные для того, чтобы направить человека на стационарную экспертизу, нет. В данном контексте озвучивать не очень этично по отношению к родным и близким обвиняемой", — сказал собеседник агентства.

В правоохранительных органах также категорически отказались говорить о состоянии здоровья задержанной, а также о ее детях. "Единственное, что можно сказать, что дети женщины не изъяты государством", — добавили в правоохранительных органах.

Смелый мальчик

В правоохранительных органах также похвалили друга потерпевшего мальчика, который не растерялся и незамедлительно сообщил о случившемся родителям друга. "Это позволило оперативно освободить потерпевшего, а также по горячим следам задержать подозреваемую", — сказал собеседник агентства.

Он также рассказал, что первыми на место происшествия прибыли сотрудники милиции, которые освободили мальчика, затем на место происшествия прибыли следователи и эксперты. "Женщина в данной квартире проживала одна", — уточнили в правоохранительных органах.

Собеседники Sputnik рассказали, что данный инцидент произошел, когда дети направлялись в школу. По их словам, потерпевший мальчик зашел за другом, который проживает в доме, где случилось данное преступление. "В какой-то момент женщина подбежала к детям и затащила ребенка в свою квартиру", — сказали в правоохранительных органах.

 
Теги: Минск
 
 
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В правоохранительных органах хвалят друга пострадавшего младшеклассника, который не растерялся и сообщил о происшествии родителям мальчика.

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