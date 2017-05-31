С 1 июня в международном автодорожном пункте пропуска "Козловичи" начался эксперимент по осуществлению должностными лицами таможни отдельных функций органов пограничной службы, который продлится по 1 сентября. На должностных лиц таможни возлагается проверка документов физических лиц, дающих им право на пересечение границы. Эксперимент предусмотрен указом №179 от 23 мая 2017 года и проводится в целях ускорения товарооборота через белорусский участок таможенной границы Евразийского экономического союза. Корреспонденты БЕЛТА побывали на погранпереходе и узнали, как началась сегодня смена в республиканском пункте таможенного оформления.

"В штатном режиме, - с улыбкой встретил нас начальник таможенного поста "Козловичи" Александр Войтеховский. - Как и планировали, к 9 часам первые транспортные средства были в работе. Совместно с Госпогранкомитетом было определено, что все организационные мероприятия должны быть закончены к этому периоду. Были соответственно оборудованы рабочие места наших сотрудников, и мы приступили к исполнению своих обязанностей. В связи с тем, что эксперимент только начинается, смены усилены: четыре сотрудника работают на въезде и три - на выезде. При нынешнем потоке - ориентировочно 50 машин в час в одном направлении - к 10 часам оформлено 32 грузовика".

"Козловичи" - крупнейший и единственный в стране специализированный пункт пропуска, ориентированный исключительно на торговый оборот, международные грузовые перевозки. В среднем за сутки здесь оформляется около 2 тыс. машин в обоих направлениях. Как отмечают таможенники, водители - наиболее организованная часть населения, которая пересекает границу. Как правило, все они имеют необходимые документы, оформленные визы и отвечают за себя и за груз, который везут. Таможенный контроль в отношении грузовых транспортных средств является обязательным, поэтому для эксперимента был выбран именно этот пункт пропуска на белорусско-польском участке границы.

Совмещение функций таможенного и пограничного контроля уже существует в передовой мировой практике. В частности, перед проведением эксперимента был изучен опыт Финляндии. Белорусские таможенники и пограничники начали готовиться к эксперименту еще в прошлом году. Три группы сотрудников - 66 человек - прошли обучение в центре подготовки специалистов пограничного контроля Института пограничной службы Беларуси. Специально для таможенников переработали программу подготовки контролеров-пограничников.

Как нам пояснили, пограничники с пункта пропуска никуда не уходят. Функции, которые во время эксперимента будут осуществлять таможенники, - лишь часть работы пограничников. "С учетом того, что проверка паспортов для нас в новинку и работа эта, скажем так, очень специфическая, достаточно сложная, пограничники первое время будут нам оказывать помощь. В случае, если у нас будут возникать какие-то вопросы, касающиеся действительности паспорта, визы, возможности пропуска конкретного человека, мы информируем об этом пограничников, и они проводят дальнейшее разбирательство. Опять же, если будет выявлено какое-то нарушение, связанное с пересечением границы, то этим тоже будут заниматься пограничники", - пояснил заместитель начальника Брестской таможни по организации таможенного оформления и контроля Андрей Кудаш.

Предполагается, что новый механизм работы позволит реализовать на погранпереходе принцип "одного окна": все документы представляются одному должностному лицу таможни, при этом сокращается время на осуществление контрольных процедур в пункте пропуска и исключается дублирование отдельных функций. Сейчас, в зависимости от того, груженая или порожняя машина пересекает границу, от характера груза, транспортное средство проводит в пункте пропуска не менее получаса, а основная масса - до двух часов. Некоторые и намного больше - там, где надо тщательно проконтролировать груз, уточняют таможенники.

"Нам надо будет отработать алгоритм действий, так сказать, набить руку. Но вообще основная цель эксперимента - в последующем ускорить прохождение границы. С учетом того, что некий опыт по передаче функций иных органов мы уже имеем с 2014 года, когда нам в пунктах пропуска передали весь автомобильный контроль, мы полагаем, что положительный эффект в результате эксперимента будет. Мы постепенно движемся к модели "одного окна", - добавил замначальника таможни.

Водитель из России Денис Скоромнов об эксперименте в "Козловичах" узнал от корреспондентов БЕЛТА. Здесь он не был почти месяц, везет груз в Польшу. Интересуемся, заметил ли какую-то разницу при оформлении. "Раньше дольше прохождение было. А сейчас быстрее получается, все в одном окне одновременно делается, не надо бегать туда-сюда. Где-то всего полчаса постоял, а оформление вообще пять минут - и все, можно уезжать", - поделился россиянин.

Отметил оперативность работы белорусских таможенников и водитель из Венгрии Шони Коляс. По его словам, через Беларусь и "Козловичи" в частности он ездит часто. "Все нормально", - заверил улыбчивый дальнобойщик и поспешил за руль своего тягача.

Светлана ВЕЧОРКО,

ФОТО Екатерины ГАРАЕВОЙ,

БЕЛТА.-0-