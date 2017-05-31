Возле гетто, откуда бежали предки Кушнера, в сентябре откроют памятник

МИНСК, 1 июн — Sputnik. Скульптурную композицию в память жертв Новогрудского гетто планируют открыть в Новогрудке в сентябре, рассказала Sputnik краевед Тамара Вершицкая. "Планируется, что композицию откроют 26 сентября — в годовщину побега из гетто. Проект уже одобрен городскими властями, сейчас ждем решения художественного совета", — рассказала Вершицкая.



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Ночью 26 сентября 1943 года все уцелевшие обитатели Новогрудского гетто спустились в вырытый туннель, который они копали в течение трех месяцев. Из 250 беглецов треть погибла, утром их догнали гитлеровцы и расстреляли, но большинство смогли спастись. Среди бежавших из гетто были и шляпник из Новогрудка Зейдель Кушнер с двумя дочерями и сыном. Сын погиб, а Зейдель с девочками оказались в партизанском отряде братьев Бельских. Одна из девочек — Рая Кушнер — бабушка Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа.

Подробнее историю прадеда, бабушки и сестры Джареда Кушнера, бежавших из Новогрудского гетто и партизанивших в отряде Бельских читайте в лонгриде Sputnik: Бельские: история спасения

Скульптурная композиция, которую предполагают открыть в сентябре, будет состоять из двух объектов. Первый — это мертвое древо жизни, второй — фигура девочки в костюме ангела, сделанная по мотивам старой фотографии. На фото — Михле Сосновская, которая выбралась из гетто до массового побега, но была схвачена немцами и погибла.



© Фото: из архива Тамары Вершицкой Михле Сосновская, которая выбралась из гетто до массового побега

Предполагается, что эта композиция, автором которой является скульптор Владимир Пантелеев, будет установлена у входа в Музей сопротивления.

Одновременно идет работа и еще над одним мемориалом — "Стена" — по проекту скульптора Георгия Заборского. Стену длиной в два метра высотой и длиной в 15 метров с фамилиями всех 250 бежавших евреев планируется разместить у выхода из туннеля. Это проект финансирует семья Кушнер.

"Идет согласование деталей. Мы уже согласовали с Кушнерами текст таблички — посвящения от имени их фонда. Сейчас решаем, где эта табличка будет расположена на стене — там есть вопросы. Но могу сказать, что по крайне мере Чарльз Кушнер (отец зятя Трампа Джареда Кушнера — Sputnik) планируют приехать на открытие", — сказала Вершицкая.



© Фото: Тамара Вершицкая Мемориал "Стена" по проекту скульптора Георгия Заборского

Как только проект "Стены" будет согласован с Кушнерами, краевед планирует получить окончательное одобрение городских властей и заняться организацией работ. Но говорить о сроках она пока не рискует.

"Стена к 26 сентября однозначно не будет готова, потому что надо пройти еще и исполкомовские процедуры. Но мы ее постараемся в этом году начать. Если не успеем завершить, то во всяком случае начнем", — рассказала краевед.