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За уклонение от выплаты долга в отношении частника из Осиповичей возбудили уголовное дело

01.06.2017 17:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Директор частного предприятия из Осиповичей препятствовал возмещению убытков кредитору — могилевскому предприятию. Это выявили сотрудники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.


Фото взято с сайта: sk.gov.by

На протяжении 2014 года 33-летний директор осиповичского предприятия умышленно по договорам купли-продажи торговал имуществом организации — погрузочной техникой — по заниженной стоимости, то есть ниже его остаточной стоимости. Полученные от продажи деньги он использовал не для того, чтобы рассчитаться с основным кредитором, а тратил на иные нужды, в том числе на погашение долгов по договорам займа со своим знакомым.

— Знакомому он выплатил 11,8 тыс. долларов. При этом директор предприятия знал, что его организация является неплатежеспособной. Но возвращать деньги основному кредитору — могилевскому предприятию-поставщику погрузочной техники — он не собирался, — рассказал замначальника областного управления ДФР КГК Александр Шаройкин.

В отношении частника возбудили уголовное дело за препятствование возмещению убытков кредитору с причинением ущерба в крупном размере в сумме 12,5 тыс. рублей. В счет погашения причиненного ущерба наложен арест на имущество директора в сумме 5 тыс. рублей.

В ходе предварительного расследования подозреваемый свою вину признал, выразил готовность оказывать содействие следствию.

 
 
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Подозреваемый вину признал и согласился содействовать следствию.

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