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Новое здание отделения интенсивной неонатальной помощи РНПЦ "Мать и дитя" начнут строить в этом году

01.06.2017 17:26 — Новости Общества |  
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1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство нового здания отделения интенсивной неонатальной помощи РНПЦ "Мать и дитя" планируется начать в текущем году, сообщил журналистам директор РНПЦ Константин Вильчук, передает корреспондент БЕЛТА.

С открытием отделения будет обеспечена возможность совместного пребывания матери и ребенка. В настоящее время готов проект. В его реализации будут задействованы средства Международного банка реконструкции и развития и бюджетные. Строительство отделения планируется завершить до 2020 года.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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С открытием отделения будет обеспечена возможность совместного пребывания матери и ребенка. В настоящее время готов проект. В его реализации будут задействованы...

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