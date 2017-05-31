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Новое здание отделения интенсивной неонатальной помощи РНПЦ "Мать и дитя" начнут строить в этом году
01.06.2017 17:26 — Новости Общества |
1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство нового здания отделения интенсивной неонатальной помощи РНПЦ "Мать и дитя" планируется начать в текущем году, сообщил журналистам директор РНПЦ Константин Вильчук, передает корреспондент БЕЛТА.
С открытием отделения будет обеспечена возможность совместного пребывания матери и ребенка. В настоящее время готов проект. В его реализации будут задействованы средства Международного банка реконструкции и развития и бюджетные. Строительство отделения планируется завершить до 2020 года.-0-
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Новое здание отделения интенсивной неонатальной помощи РНПЦ "Мать и дитя" начнут строить в этом году
С открытием отделения будет обеспечена возможность совместного пребывания матери и ребенка. В настоящее время готов проект. В его реализации будут задействованы...
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