Каждый ребенок имеет право на счастье - Костевич

Ирина Костевич. Фото из архива

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый ребенок имеет право на счастье. Об этом заявила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич сегодня в Республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов (РРЦДИ) на празднике, посвященном Международному дню защиты детей, передает корреспондент БЕЛТА.

"День защиты детей - это светлый, красивый, солнечный праздник для всех вне зависимости от возраста, - сказала министр. - Дети - это будущее страны, будущее нации. В республике создана эффективная система по поддержке семей при рождении и воспитании детей. Назначается 11 видов государственных пособий. И эта система совершенствуется". Так, в закон "О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей" внесены меры по усилению социальной защиты семей, воспитывающих детей-инвалидов, а также семей, в которых сами родители являются инвалидами.

Сегодня в РРЦДИ прошел праздник "Радуга чудес". Дети и гости центра стали участниками игровых программ, состоялись совместный концерт с эстрадными коллективами, мюзикл "Дюймовочка", благотворительная ярмарка.

Министр высказала слова благодарности сотрудникам РРЦДИ за любовь к своей работе и высокий профессионализм. Благодаря их усилиям 98% детей после курса реабилитации чувствуют значительное улучшение состояния, а это огромная радость для детей и их родителей. Ирина Костевич пожелала пациентам центра крепкого здоровья, добра, счастья и любви.

ГУ "Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов" - уникальное учреждение, которое входит в систему Министерства труда и социальной защиты. Он был построен по Президентской программе "Дети Беларуси" (официальное открытие состоялось в ноябре 2000 года). Центр спроектирован по аналогам европейских реабилитационных учреждений. В нем проводится реабилитация по индивидуальным программам детей-инвалидов в возрасте от 3 до 18 лет с заболеваниями нервной и костно-мышечной системы, следствием которых является нарушение функций опорно-двигательного аппарата.

Здесь осуществляется медицинская, педагогическая, психологическая, социальная реабилитация, созданы комфортные условия для детей-инвалидов и сопровождающих их близких родственников (как правило, это мамы). Программы учитывают особенности каждого ребенка, в школе проводятся групповые и индивидуальные занятия, исходя из интеллектуального развития ребят. В компьютерном классе дети занимаются по специальным развивающим методикам.

На учете в РРЦДИ состоит 2,3 тыс. юных пациентов. Всего за время работы центра курс реабилитации прошли более 15 тыс. мальчиков и девочек. За первый квартал нынешнего года - более 300 ребят из всех регионов страны, в том числе 64 ребенка прошли реабилитацию впервые.-0-