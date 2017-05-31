Москалькова: принимая мигрантов, Россия испытывает социальные нагрузки

После пресс-конференции у корреспондента Sputnik Льва Рыжкова появилась возможность задать Татьяне Москальковой несколько злободневных вопросов о правах трудовых мигрантов в России.

Sputnik, Лев Рыжков

- Татьяна Николаевна, часто ли к вам обращаются граждане стран — членов Евразийского экономического союза?

— Все обращения связаны с нарушением прав трудовых мигрантов. В наименее выгодном положении оказываются граждане стран, не входящих в Евразийский экономический союз. В то время, как граждане ЕвразЭС, конечно, получили большие преимущества по трудоустройству. Они могут без квоты и без специального разрешения устраиваться на работу на основании своей трудовой книжки. И у нас резко упало количество жалоб по этой теме.

- Что сейчас больше всего волнует мигрантов?

— Волнует вопрос получения российского гражданства. Они хотели бы получать его в упрощенном порядке. Пока этот вопрос не решен, потому что Россия взвешивает социальные нагрузки. Должна быть ответственность за принятые решения. Это социальные нагрузки на образование, на медицину, на все остальное. Поэтому соблюдаются процедуры через РВП (разрешение на временное пребывание) — они получают вид на жительство, потом гражданство.

- А кроме получения гражданства есть какой-то острый спектр вопросов?

— Это вопросы, связанные с задержанием, предъявлением обвинения, когда мигрант испытывает трудности с привлечением адвоката, потому что эта процедура стоит достаточно больших денег. Вот такие нам поступают обращения. Многие связаны с депортацией. Люди просят их не депортировать. Мигранты, нарушившие сроки пребывания в России, по решению суда подлежат помещению в специальные Центры временного содержания иностранных граждан, а потом депортируются. А у многих из них здесь есть семьи.

Я ходатайствую перед соответствующими службами о том, чтобы этих людей не депортировали. Потому что несправедливо возвращать их в страну, где у них нет ни жилья, ни работы. А по формальному признаку здесь, в России, у них есть семья и работа. Нужно устанавливать более высокие штрафы, административную ответственность. Но чтобы эти люди несли за свой проступок наказание, не связанное с выдворением.

- В США ребенок, рожденный на территории государства, автоматически становится американским гражданином. Возможно ли подобное в России?

— В случае, если один из родителей — гражданин России, вопросов не возникает. Но если оба родителя — иностранцы, наверное, автоматическое получение российского гражданства не вполне оправданно. И с точки зрения морально нравственной, и с точки зрения экономической. У ребенка до восемнадцати лет должно быть то гражданство, которое есть у родителей.