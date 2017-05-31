Керченский мост соединит оба берега этой осенью

МИНСК, 1 июн — Sputnik. Керченский мост соединит оба берега уже осенью этого года, заявил министр транспорта РФ Максим Соколов, слова которого приводит инфоцентр "Крымский мост" .

В настоящее время работы ведутся на всех восьми строительных участках. Погружено более 5,1 тысячи из почти семь тысяч свай, сформированы 314 из 595 опор, собраны 48 тысяч тонн пролетных строений и почти 7,8 тысячи тонн металлоконструкций судоходных арок.

"Мы в начале этого года преодолели экватор по строительству Крымского моста. Уже погружено более 5000 свай. И осенью этого года после установления главного пролета в Керчь-Еникальском канале уже соединятся берега", — заявил Соколов.

По его словам, совсем скоро по мосту можно будет совершить прогулку. "Осенью этого года после установления главного пролета в Керчь-Еникальском канале можно будет совершить уже не виртуальную, а абсолютно реальную пешеходную экскурсию, правда, в строительной каске, по Крымскому мосту", — добавил министр.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.