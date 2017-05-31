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Керченский мост соединит оба берега этой осенью

01.06.2017 18:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 июн — Sputnik. Керченский мост соединит оба берега уже осенью этого года, заявил министр транспорта РФ Максим Соколов, слова которого приводит инфоцентр "Крымский мост".

Керченский мост соединит оба берега этой осенью
Инфоцентр "Крымский мост"
Как сооружают опоры фарватера Крымского моста: кадры с высоты

В настоящее время работы ведутся на всех восьми строительных участках. Погружено более 5,1 тысячи из почти семь тысяч свай, сформированы 314 из 595 опор, собраны 48 тысяч тонн пролетных строений и почти 7,8 тысячи тонн металлоконструкций судоходных арок.

"Мы в начале этого года преодолели экватор по строительству Крымского моста. Уже погружено более 5000 свай. И осенью этого года после установления главного пролета в Керчь-Еникальском канале уже соединятся берега", — заявил Соколов.

По его словам, совсем скоро по мосту можно будет совершить прогулку. "Осенью этого года после установления главного пролета в Керчь-Еникальском канале можно будет совершить уже не виртуальную, а абсолютно реальную пешеходную экскурсию, правда, в строительной каске, по Крымскому мосту", — добавил министр.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

 
Теги: Минск
 
 
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В начале этого года был преодолен "экватор" по строительству моста, пройти пешком по нему можно будет совсем скоро.

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