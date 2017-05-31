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Лукашенко - чиновникам: Встать в старую колею и катить по накатанной не получится

01.06.2017 17:50 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал остановить спад в нефтепереработке, сообщает «МИР 24». Глава государства раскритиковал все предложения профильных ведомств.

По его словам, заводы еле сводят концы с концами, ведь мировые цены на нефть рухнули. Президент констатировал, что предприятия оказались не готовы работать в новых условиях. Лукашенко потребовал завершить модернизацию к 2019 году.

«Встать в старую колею и катить по накатанной - а я вижу это из ваших предложений на сегодняшний день - не получится. У нас многие проекты модернизации предприятий провалены. Терпеть такое положение с модернизацией, которую мы планировали завершить в определенные сроки, я не намерен. Я не позволю, чтобы решения президента были девальвированы, дезавуированы и не выполнены. Этого быть не может», - заявил он.

Прогнозы таковы: через четыре-пять лет потребление традиционных дизеля и бензина снизится. Поэтому основная цель модернизации белорусских НПЗ - переориентировать производство на нефтехимию.

Сейчас в Беларуси работают два нефтеперерабатывающих завода - в Мозыре и Новополоцке.

 
 
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Президент Беларуси потребовал остановить спад в нефтепереработке.

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