В Брестском районе жители деревни Прилуки намерены добиться сохранения в их населенном пункте базовой школы.



Соответствующее обращение, под которым подписались 306 жителей деревни, 1 июня направлено в Брестский районный совет депутатов, Брестский облисполком и Министерство образования.



Как сообщила БелаПАН Лина Чепелевич, одна из подписавших обращение, основанием для него стала предстоящая реорганизация базовой школы в деревне. С 1 сентября здесь останется только начальная школа, о чем родителей поставили в известность 26 мая на общешкольном собрании.



По словам Чепелевич, в обращении подчеркивается, что решение вызвало крайне негативную реакцию у жителей деревни. Они считают, что закрывать базовую школу нецелесообразно, и обосновывают свою позицию тем, что их деревня перспективная: в ней проживает много молодежи, молодых семей, строятся новые дома.



По мнению подписавших обращение сельчан, намерение закрыть базовую школу противоречит требованиям главы государства о необходимости приведения в порядок небольших деревень и обеспечения их социальными стандартами.



Жители деревни просят сохранить базовую школу и открыть в ней группу продленного дня для учеников 1—4-х классов.



По информации отдела образования, спорта и туризма Брестского райисполкома, в базовой школе в деревне Прилуки 42 учащихся. После реорганизации учеников 5—9 классов-х намечено перевести в среднюю школу в соседней деревне Страдечь, где будут созданы более оптимальные условия для образовательного процесса.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Жители деревни Прилуки Брестского района добиваются сохранения базовой школы По мнению подписавших обращение сельчан, намерение закрыть базовую школу противоречит требованиям главы государства о необходимости приведения в порядок...