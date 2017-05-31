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Жители деревни Прилуки Брестского района добиваются сохранения базовой школы
01.06.2017 19:08 — Новости Общества | Tut.by
В Брестском районе жители деревни Прилуки намерены добиться сохранения в их населенном пункте базовой школы.
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По мнению подписавших обращение сельчан, намерение закрыть базовую школу противоречит требованиям главы государства о необходимости приведения в порядок...
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