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Экскаваторы Лягушонок и Рыжик наливали юным белорусам лимонад
01.06.2017 19:25 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
По всему миру сегодня отмечают
Сегодня эти машины - не экскаватор и погрузчик, а Лягушонок и Рыжик. Специально для детей они наливали лимонад, забивали ковшами гвозди, приседали, отжимались, играли в баскетбол и футбол. По мнению маленьких белорусов, праздник удался.
Сегодня по всей стране проходят самые разные флешмобы, благотворительные акции, детские фестивали и конкурсы. В стране проживают более полутора миллионов детей. Только в прошлом году на свет появились почти 120 тысяч маленьких белорусов.
Напомним, недавно Александр Лукашенко сделал всем белорусским детям
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По всему миру сегодня отмечают День защиты детей. В Минске к этому празднику приурочили необычную акцию.
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