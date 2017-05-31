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Экскаваторы Лягушонок и Рыжик наливали юным белорусам лимонад

01.06.2017 19:25 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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По всему миру сегодня отмечают День защиты детей. В Минске к этому празднику приурочили необычную акцию -
мальчишкам и девчонкам показали супервозможности белорусской спецтехники.

Сегодня эти машины - не экскаватор и погрузчик, а Лягушонок и Рыжик. Специально для детей они наливали лимонад, забивали ковшами гвозди, приседали, отжимались, играли в баскетбол и футбол. По мнению маленьких белорусов, праздник удался.

Сегодня по всей стране проходят самые разные флешмобы, благотворительные акции, детские фестивали и конкурсы. В стране проживают более полутора миллионов детей. Только в прошлом году на свет появились почти 120 тысяч маленьких белорусов.

Напомним, недавно Александр Лукашенко сделал всем белорусским детям подарок. Глава государства предложил, чтобы уроки в школах начинались на час позже.

 
Теги: Минск
 
 
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По всему миру сегодня отмечают День защиты детей. В Минске к этому празднику приурочили необычную акцию.

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