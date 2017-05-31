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Впервые на ПМЭФ представили стенд промышленности Беларуси
01.06.2017 19:15 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
На Международный экономический форум в Петербург
Чтобы рассказать об экономическом потенциале республики, белорусы представили свой стенд. Они презентовали в первую очередь фармацевтическую продукцию, а также другие товары своего производства. Впервые был представлен стенд
«Затрагивались вопросы, которые касались непосредственно экономики, политики и в целом состояния и РФ, и Беларуси как двух наиболее активных членов этих объединений. Этим и объясняется наше участие», - сказал оссекретарь Союзного государства России и Беларуси Григорий Рапота.
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