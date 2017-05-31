ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Впервые на ПМЭФ представили стенд промышленности Беларуси

01.06.2017 19:15 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

На Международный экономический форум в Петербург приехали бизнесмены и политики из 130 стран. Одной из самых многочисленных делегаций стала белорусская.

Чтобы рассказать об экономическом потенциале республики, белорусы представили свой стенд. Они презентовали в первую очередь фармацевтическую продукцию, а также другие товары своего производства. Впервые был представлен стенд промышленности республики.

«Затрагивались вопросы, которые касались непосредственно экономики, политики и в целом состояния и РФ, и Беларуси как двух наиболее активных членов этих объединений. Этим и объясняется наше участие», - сказал оссекретарь Союзного государства России и Беларуси Григорий Рапота.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одной из самых многочисленных делегаций на Международном экономическом форуме в Петербурге стала белорусская.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Жители деревни Прилуки Брестского района добиваются сохранения базовой школы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2017
Белорусская военная газета
01.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика