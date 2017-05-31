Впервые на ПМЭФ представили стенд промышленности Беларуси

На Международный экономический форум в Петербург приехали бизнесмены и политики из 130 стран. Одной из самых многочисленных делегаций стала белорусская.

Чтобы рассказать об экономическом потенциале республики, белорусы представили свой стенд. Они презентовали в первую очередь фармацевтическую продукцию, а также другие товары своего производства. Впервые был представлен стенд промышленности республики.

«Затрагивались вопросы, которые касались непосредственно экономики, политики и в целом состояния и РФ, и Беларуси как двух наиболее активных членов этих объединений. Этим и объясняется наше участие», - сказал оссекретарь Союзного государства России и Беларуси Григорий Рапота.