ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В столице разыскивают 46-летнего мужчину, который вышел прогуляться и пропал

01.06.2017 19:28 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Минске пропал 46-летний мужчина. Он ушел из дома еще 29 мая и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Александр Казючиц 1970 года рождения утром 29 мая вышел из дома на прогулку и пропал.


Мужчина был одет в черную майку, черные брюки и белые мокасины. Особые приметы: ожоги от удаленных папиллом в области шеи и живота.

Если у вас есть информация о пропавшем мужчине, то позвоните по телефонам:
02, а также ПСО «Ангел» — +375−33−6−666−856 или +375−33−6−666−033

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина был одет в черную майку, черные брюки и белые мокасины. Особые приметы: ожоги от удаленных папиллом в области шеи и живота.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Экскаваторы Лягушонок и Рыжик наливали юным белорусам лимонад
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2017
Белорусская военная газета
01.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика