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В столице разыскивают 46-летнего мужчину, который вышел прогуляться и пропал
01.06.2017 19:28 — Новости Общества | Tut.by
В Минске пропал 46-летний мужчина. Он ушел из дома еще 29 мая и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.
Александр Казючиц 1970 года рождения утром 29 мая вышел из дома на прогулку и пропал.
Мужчина был одет в черную майку, черные брюки и белые мокасины. Особые приметы: ожоги от удаленных папиллом в области шеи и живота.
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Мужчина был одет в черную майку, черные брюки и белые мокасины. Особые приметы: ожоги от удаленных папиллом в области шеи и живота.
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