Вчера мы писали о том, что «Салодкі фальварак» на «Фрунзенской» частично разбирают, а на его месте появится «МакДональдс». TUT.BY узнал, когда откроется и что будет представлять собой этот фастфуд на улице Максима Танка. Кроме того, нам рассказали и о новом ресторане «МакДональдс» возле станции метро «Спортивная».



Изображение предоставлено компанией «КСБ Виктори Рестораны»

«Фрунзенская». Прежние фасады, новый дизайн и летняя терраса

Помещение «Салодкага фальварка» возле «Фрунзенской» ранее принадлежало ООО «Раковский бровар», входящему в группу компаний «Трайпл». В феврале 2016 года «Раковский бровар» продал этот объект компании «КСБ Виктори Рестораны», которая развивает «МакДональдс» в Беларуси. В мае 2017 года «Салодкі фальварак» на Максима Танка, 2 закрылся и переехал в «Простор» на Малиновке.

В компании «КСБ Виктори Рестораны» говорят, что выбрали эту локацию потому, что здесь в 2019 году откроют пересадочную станцию метро «Юбилейная площадь». Повлияло на выбор площадки и то, что рядом находятся офисные здания и кинотеатр «Беларусь». «МакДональдс» на Максима Танка планируют открыть к концу 2017 года.



Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

«В рамках проекта модернизации фасады жилого дома сохранят свой прежний облик, при этом ресторан „МакДональдс“ получит современный интерьер под названием „Alphabet“, которого еще в Минске не было, и новую летнюю террасу. Планируется, что ресторан будет работать до 23.00», — рассказывают в «КСБ Виктори Рестораны».

«Спортивная». «МакДрайв», новый светофор и благоустройство

Еще один «МакДональдс» к концу 2017 года заработает и недалеко от «Спортивной» — на Притыцкого, 58. Ресторан с круглосуточным «МакДрайвом» откроется в отдельно стоящем здании на пересечении улиц Притыцкого и Глебки, возле ТЦ «Скала».



Фото: Realt.by

Для этого заведения также разработан интерьер «Alphabet», который будет выглядеть следующим образом.



Изображение предоставлено компанией «КСБ Виктори Рестораны»

Кроме того, компания благоустроит прилегающую к ресторану территорию. Будет обустроена входная группа в парк «Тивали»: появится новая пешеходная дорожка между паркингом ТЦ «Скала» и «МакДональдсом», а также переход и ступеньки в парк.

«Существующая городская стоянка будет благоустроена, количество парковочных мест увеличится с 59 до 65. Для обеспечения удобства транспорта на улице Глебки появится новый светофор, который будет синхронизирован со светофором на улице Притыцкого. Часть улицы Глебки рядом с новым объектом будет расширена, появится новая разметка для комфортного проезда автомобилей и общественного транспорта. Также появится ограждение, чтобы гости ресторана, включая детей, не могли беспрепятственно выйти на проезжую часть», — говорят в компании, развивающей «МакДональдс» в Беларуси.

Открыть новый ресторан недалеко от давно работающего заведения сети на «Пушкинской» в компании решили не случайно. Говорят, что Фрунзенский район — самый густонаселённый район столицы, а улица Притыцкого — дорога с одним из самых плотных потоков в городе.