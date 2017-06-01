Владимир Макей рассказал, как сын напомнил ему о правах детей

1 июня белорусский МИД совместно с Представительством Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси организовал мероприятие «Партнерство ради детей», посвященное Международному дню защиты детей. Как сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства, Владимир Макей пришел на мероприятие с женой и сыном.



Фото: пресс-служба МИД Беларуси

Главными гостями праздника были дети — учащиеся белорусских школ, детских домов.

«Я благодарен Представительству Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) за ту работу, которую оно проводит в Беларуси. Мы в течение десятилетий вместе создаем безопасную среду для детей: в социальном, экономическом, экологическом и правовом плане», — сказал Владимир Макей, выступая на мероприятии.

Министр вспомнил, как однажды пригрозил своему маленькому сыну наказанием, однако тот быстро нашелся и ответил, что это запрещено Конвенцией о правах ребенка. «Это говорит о том, что мы просто обязаны учить детей этим документам», — убежден он.









Среди участников мероприятия были министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, министр экономики Владимир Зиновский, руководители других министерств и ведомств. Также присутствовали главы аккредитованных в Беларуси представительств организаций системы ООН, дипломатических учреждений, руководители благотворительных фондов, общественных организаций, СМИ и члены их семей.