Официально

По сообщению пресс-службы Президента Республики Беларусь, глава государства подписал Указ № 199, в соответствии с которым более 50 человек удостоены государственных наград.

Представители разных областей деятельности награждены орденами и медалями за многолетний и плодотворный труд, образцовое исполнение служебных обязанностей, личное мужество и отвагу, проявленные в борьбе с преступностью и при ликвидации чрезвычайных ситуаций, исключительные достижения в сельском хозяйстве, заслуги в развитии сферы обслуживания населения, науки, образования, культуры и спорта.

В числе награжденных орденом «За службу Родине» III степени командующий силами специальных операций Вооруженных Сил генерал-майор Вадим Денисенко, командир 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады Вооруженных Сил полковник Вадим Шадура.

Кроме того, указом присвоены почетные звания представителям различных сфер деятельности. В частности, заслуженным деятелем науки Беларуси стал начальник научно-исследовательского центра моделирования военных действий Военной академии Василий Булойчик.