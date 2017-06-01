Официально

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01.06.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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По сообщению пресс-службы Президента Республики Беларусь, глава государства подписал Указ № 199, в соответствии с которым более 50 человек удостоены государственных наград.

Представители разных областей деятельности награждены орденами и медалями за многолетний и плодотворный труд, образцовое исполнение служебных обязанностей, личное мужество и отвагу, проявленные в борьбе с преступностью и при ликвидации чрезвычайных ситуаций, исключительные достижения в сельском хозяйстве, заслуги в развитии сферы обслуживания населения, науки, образования, культуры и спорта.

В числе награжденных орденом «За службу Родине» III степени командующий силами специальных операций Вооруженных Сил генерал-майор Вадим Денисенко, командир 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады Вооруженных Сил полковник Вадим Шадура.

Кроме того, указом присвоены почетные звания представителям различных сфер деятельности. В частности, заслуженным деятелем науки Беларуси стал начальник научно-исследовательского центра моделирования военных действий Военной академии Василий Булойчик.

 
 
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По сообщению пресс-службы Президента Республики Беларусь, глава государства подписал Указ № 199,...

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