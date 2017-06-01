ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Время диктует задачи

01.06.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
Размер текста:
A
A
A

Вчера в Минске состоялось очередное, 24‑е по счету, заседание Координационного комитета топографических служб вооруженных сил государств — участников Содружества Независимых Государств.


Для участия в работе комитета в белорусскую столицу прибыли представители министерств обороны Республики Армения, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Узбекистан и Секретариата Совета министров обороны СНГ.

Приветствуя участников мероприятия, исполняющий обязанности начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — первого заместителя министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Сергей Куприк отметил, что в последние десятилетия в ряде вооруженных конфликтов уже реализованы принципиально новые формы вооруженной борьбы на основе качественно новых вооружений. В эпоху высокоточного оружия и маневренных боевых действий наиважнейшее значение придается видовым средствам разведки, топогеодезическому, навигационному обеспечению и связи.

— Революционные изменения в области космических и информационных технологий служат стимулом для дальнейшего развития систем топогеодезического и навигационного обеспечения, — добавил Сергей Михайлович. — В связи с этим можно говорить о трансформации в недалеком будущем топогеодезического и навигационного обеспечения в геоинформационное, основанное на последних достижениях в таких сферах, как информатика, космонавтика.

Участники заседания проанализировали итоги сотрудничества за прошедший год и наметили планы работы на 2018 год. В соответствии с повесткой заседания был выработан единый подход в унификации технологий и нормативно-технической документации, регламентирующей создание средств топогеодезической информации вооруженных сил государств — участников СНГ.

Члены комитета заслушали информацию о выполнении Плана реализации Концепции развития единой геоинформационной системы военного назначения и одобрили информацию о применении средств топогеодезической информации, топогеодезическом и навигационном обеспечении вооруженных сил государств Содружества. Также было утверждено временное Положение по проведению конкурса для топографических служб вооруженных сил государств — участников СНГ «Надежный ориентир».

Подводя итоги встречи, начальник навигационно-топографической службы Вооруженных Сил — начальник навигационно-топографического управления Генерального штаба Вооруженных Сил полковник Юрий Логвинович подчеркнул, что в ходе заседания все цели, поставленные перед его участниками, полностью достигнуты, подписаны все предлагаемые решения комитета.

Сегодня члены Координационного комитета топографических служб вооруженных сил государств — участников Содружества Независимых Государств примут участие в учебно-методическом сборе, который пройдет на базе 31 нтц Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Сергей Ручанов, «Ваяр», фото Ирины Малиновской

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера в Минске состоялось очередное, 24‑е по счету, заседание Координационного комитета топографических...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Мечта, цель, характер…
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика