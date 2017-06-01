Время диктует задачи

Вчера в Минске состоялось очередное, 24‑е по счету, заседание Координационного комитета топографических служб вооруженных сил государств — участников Содружества Независимых Государств.





Для участия в работе комитета в белорусскую столицу прибыли представители министерств обороны Республики Армения, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Узбекистан и Секретариата Совета министров обороны СНГ.

Приветствуя участников мероприятия, исполняющий обязанности начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — первого заместителя министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Сергей Куприк отметил, что в последние десятилетия в ряде вооруженных конфликтов уже реализованы принципиально новые формы вооруженной борьбы на основе качественно новых вооружений. В эпоху высокоточного оружия и маневренных боевых действий наиважнейшее значение придается видовым средствам разведки, топогеодезическому, навигационному обеспечению и связи.

— Революционные изменения в области космических и информационных технологий служат стимулом для дальнейшего развития систем топогеодезического и навигационного обеспечения, — добавил Сергей Михайлович. — В связи с этим можно говорить о трансформации в недалеком будущем топогеодезического и навигационного обеспечения в геоинформационное, основанное на последних достижениях в таких сферах, как информатика, космонавтика.

Участники заседания проанализировали итоги сотрудничества за прошедший год и наметили планы работы на 2018 год. В соответствии с повесткой заседания был выработан единый подход в унификации технологий и нормативно-технической документации, регламентирующей создание средств топогеодезической информации вооруженных сил государств — участников СНГ.

Члены комитета заслушали информацию о выполнении Плана реализации Концепции развития единой геоинформационной системы военного назначения и одобрили информацию о применении средств топогеодезической информации, топогеодезическом и навигационном обеспечении вооруженных сил государств Содружества. Также было утверждено временное Положение по проведению конкурса для топографических служб вооруженных сил государств — участников СНГ «Надежный ориентир».

Подводя итоги встречи, начальник навигационно-топографической службы Вооруженных Сил — начальник навигационно-топографического управления Генерального штаба Вооруженных Сил полковник Юрий Логвинович подчеркнул, что в ходе заседания все цели, поставленные перед его участниками, полностью достигнуты, подписаны все предлагаемые решения комитета.

Сегодня члены Координационного комитета топографических служб вооруженных сил государств — участников Содружества Независимых Государств примут участие в учебно-методическом сборе, который пройдет на базе 31 нтц Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Сергей Ручанов, «Ваяр», фото Ирины Малиновской