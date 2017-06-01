Мечта, цель, характер…

На полигоне Лосвидо близ Витебска прошли испытания на право награждения военнослужащих нагрудным знаком «Доблесть и мастерство».





— Держись, братишка! Совсем немного осталось! — горячо подбадривали сослуживца болевшие за него возле ковра зрители.

В это время на братишку обрушивался град сокрушительных ударов. Свежий соперник его не жалел. Бил по-настоящему. Бил жестко. Бил больно.

Братишка держался. До конца. Изнеможенный четырехдневными нагрузками, он терпел. Падал — и снова вставал. Находил силы защищаться и отвечать.





Только так можно дойти до заветной цели. Слабым здесь не место.

И вот звучит долгожданный гонг! Братишка это сделал!.. Победно поднять вверх руки сил у него уже не осталось… Так завершилось очередное испытание на право ношения мифического «Грифона»: нагрудного знака «Доблесть и мастерство» — символа мужества и гордости, почета и уважения сослуживцев.

В итоге ряды соискателей знака в финальный день испытаний пополнили 26 военнослужащих.





…Борьба за нагрудный знак «Доблесть и мастерство», который является показателем высокого профессионализма, несгибаемой воли, выносливости и силы духа, ведется с 2005 года. На этот раз на изнурительный марафон вышли 82 претендента. Эти военнослужащие представляли воинские части сил специальных операций Вооруженных Сил, Западного и Северо-Западного оперативных командований, Военной академии Республики Беларусь, 14 представителей делегировали воздушно-десантные войска Вооруженных сил Российской Федерации.





Программа проведения квалификационных испытаний состояла из семи чрезвычайно сложных этапов. Если боец на одном из этапов получал оценку ниже «хорошо», из дальнейшей борьбы за знак он выбывал.

В первый день участникам предстояло пройти около 40 (!) тестов и нормативов по основным предметам боевой и специальной подготовки. Объем знаний просто огромен. За день или за два осилить его и подготовиться к этому испытанию не удастся, нужно идти к нему долго и целенаправленно.

Как показали прошлогодние испытания, именно теория зачастую становилась камнем преткновения для участников испытаний. Но только не в этот раз.





— По сравнению с последними четырьмя годами людей приехало меньше. Но приехали лучшие. Не могу не отметить теоретическую подготовку всех участников, особенно представителей наших десантных бригад и Военной академии. Чувствуется, что военнослужащие серьезно подошли к эти испытаниям, — пояснил в беседе командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майор Вадим Денисенко.

* * *

Следующий день для испытуемых начался с десантирования с вертолета Ми‑8. Кроме парашюта, военнослужащий имел при себе грузовой контейнер ГК‑30, с которым после совершения прыжка он выходил в пункт сбора. Дальше — движение по азимутам по пересеченной местности и 30‑километровый марш-бросок.