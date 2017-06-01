Тренируясь со всем старанием

«Парад — одно из самых эффективных мероприятий боевой подготовки».

До парада войск Минского гарнизона, посвященного Дню Независимости Республики Беларусь, остался один месяц. И особо подчеркнем: за пятнадцатиминутным проездом военной техники у трибун по проспекту Машерова скрываются сотни намотанных на гусеницы и карданы километров в ходе тренировок на аэродроме в Липках. Наш материал — об одной из них.





Цифры и факты

Состав парадных расчетов механизированной колонны в этом году значительно увеличен — почти в два раза. В прошлом году было 16 парадных расчетов разновидовой техники, ныне планируется участие 27.

Представят общественности и новинки отечественного военно-промышленного комплекса. По столичному проспекту в день парада проедет гораздо больше образцов техники, разработанной и произведенной в Республике Беларусь. Кроме того, впервые за всю историю белорусских парадов в нем примут участие также образцы, разработанные войсковыми специалистами-ремонтниками. Это 2К20 «Зенит» на базе «Урал‑4320» и медицинская машина переднего края на базе МТЛБ «Спасатель».

Открывать парад войск Минского гарнизона в этом году будет легендарный боевой танк времен Великой Отечественной войны Т‑34.





Всего в параде примет участие более 280 машин, из них около 60 — запасных. Ориентировочная длина колонны — около трех километров. Общее количество военнослужащих, задействованных в подготовке механизированной колонны, — более 500 человек, из них почти треть — ремонтники и специалисты пожарной и медицинской служб. Скорость движения машин — 18 км/ч.

Кроме того, организаторы парада подготовили еще несколько сюрпризов для жителей и гостей нашей столицы.

…Подъем в пять часов утра, далее подготовка техники — и марш из мест дислокации на аэродром. Маршрут и время выбираются таким образом, чтобы как можно меньше тревожить городских жителей. Затем завтрак — уже на аэродроме, а ровно в девять часов утра состоится первый прогон. И ни минутой позже!

Всего за световой день танки, БМП, другая военная и специальная техника проезжают у импровизированной трибуны, состоящей из двух машин «Урал‑43202», около десяти раз. И каждый прогон должен быть лучше предыдущего! Иначе какой смысл от таких тренировок?..





— На парад отбирают только самых лучших! — рассказал заместитель командующего войсками Северо-Западного оперативного командования полковник Владимир Кулажин. К слову, этот офицер уже второй год занимается подготовкой механизированной колонны к параду. — Поэтому и уровень мотивации у личного состава самый высокий.

Рассказывая об отборе участников парада, полковник Кулажин отметил: подготовка к нему подразумевает три этапа. На первом из них в соединениях и воинских частях проходит подбор водительского состава и старших машин, а также осуществление дефектовки вооружения и специальной техники. На втором этапе осуществлялась подготовка техники, если необходимо — проводился ее текущий ремонт. Ну а на третьем, завершающем этапе на специально подготовленной силами специалистов тыла Вооруженных Сил площадке началось слаживание парадных расчетов.

По словам офицера, любой организм (и военный в особенности) складывается из мелких частей, каждая из которых выполняет свою небольшую, но очень ответственную задачу. И чем меньше этих частей, тем легче организовать из них одно целое. А для парадных расчетов эта задача усложняется в разы — почти 300 машин, шутка ли? Для этого и проводятся такие тренировки.

— Третий этап — это фактически настоящее учение для командиров, механиков‑водителей, химиков, специалистов‑ремонтников, пожарных расчетов, медицинского персонала, — подчеркнул Владимир Владимирович. — Мы должны быть готовы во время парада к любой, даже самой экстремальной ситуации. Например, выйдет из строя боевая машина прямо на проспекте (это техника — и она может сломаться) — тогда за дело берутся военнослужащие ремонтно-эвакуационной группы. Их задача — в максимально короткие сроки эвакуировать эту машину и силами ремонтного подразделения оперативно отремонтировать ее на месте, если это возможно. Специалисты радиационной, химической и биологической защиты после каждого проезда боевой техники на аэродроме проводят условную дегазацию местности при помощи АРС‑14. Естественно, в бочках грузовиков никакого дегазирующего вещества нет, их задача — охлаждать бетон после проезда большегрузных машин и смывать пыль с проезжей части. Иначе после нескольких прогонов все будет как в тумане из-за пыли… Если перевести это на боевую обстановку, каждый задействованный в параде специалист выполняет свою задачу по предназначению. Кроме того, из личного опыта и наблюдения: тот личный состав, который участвует в параде во втором полугодии (который характеризуется интенсивностью боевой подготовки), показывает только хорошие и отличные результаты по вождению и технической подготовке!





— Естественно, будут и танки, без «короля полей» и парад — не парад, — добавил с улыбкой полковник Владимир Кулажин. — В этом году в нем примет участие колесная техника отечественного производства. Это боевая разведывательно-дозорная машина «Волат» и мобильное бронированное транспортное средство «Кайман», многоосные тягачи МЗКТ, минометный комплекс «Сани» на колесной базе МЗКТ‑500200, техника, разработанная силами специалистов 288‑й базы резерва автомобилей. Если говорить о боевых гусеничных машинах, то воздействие на асфальт у танка, может быть, не больше, чем у загруженной фуры. Ведь военная техника разрабатывалась с учетом повышенной проходимости, которую обеспечили за счет уменьшения удельного давления на поверхность.





Традиционно парад боевой техники вызывает интерес и у подрастающего поколения. Так, на одной из репетиций присутствовали кадеты Минского суворовского военного училища. Во время тренировки им были представлены образцы военной техники, состоящей на вооружении белорусской армии, а первый заместитель начальника Минского СВУ полковник Олег Журавлёв принял зачет у суворовцев по знанию тактико-технических характеристик боевых машин. Глядя в блестящие глаза впечатленных боевой мощью армии ребят, невольно понимаешь, что все это не зря…

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Напомним: тренировки будут продолжаться до конца июня и завершатся генеральными репетициями на месте проведения парада, которые пройдут 24 и 28 июня. О времени и маршрутах выдвижения техники к месту проведения парада в дни генеральных репетиций мы сообщим позже.

Капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото автора