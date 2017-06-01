Были примером в армейском строю

В 147‑й зенитной ракетной бригаде ВВС и войск ПВО состоялись торжественные проводы военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной военной службы. А накануне в подразделениях прошло их чествование.

Так, командиром 2‑го зенитного ракетного дивизиона подполковником Владимиром Рачеком были отмечены воины, на высоком уровне исполнившие свой воинский долг. Добрыми словами проводили тех, кто достойно выполнил свои служебные обязанности. Перед личным составом дивизиона был зачитан текст благодарственного письма родителям о добросовестной службе их сыновей, после чего всем без исключения парням были вручены памятные сувениры о службе в бригаде.