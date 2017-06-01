Игорь Бегунов: «У нас работают рачительные хозяева»

— Игорь Александрович, в эти дни возглавляемое вами управление материальных ресурсов Вооруженных Сил отмечает очередной — двадцать пятый — день рождения. Четверть века в строю — срок немалый. Как все начиналось?

— Наверное, с национального менталитета. Белорусы — трудолюбивый, открытый, хозяйственный народ. Белорусский военный округ считался одним из лучших в Советской Армии. Он одним из первых получал новейшее вооружение и технику, имущество различного предназначения. Столько небольшим национальным Вооруженным Силам было не нужно. Распорядиться высвобождаемым или неэффективно используемым имуществом следовало по-хозяйски. Во‑первых, надежные армейские грузовики и другая техника двойного назначения востребованы в народном хозяйстве. Во‑вторых, реализация имущества — это дополнительный источник финансирования Вооруженных Сил.





Начинали мы, конечно, не на пустом месте. Внимательно проанализировали мировой опыт. По такому пути пошли Великобритания, Швеция, Франция, Германия. Образцы техники, которые уже не соответствуют требованиям современной армии, через специальные торговые площадки находят владельцев «на гражданке». В те времена даже на улицах Минска можно было видеть пригнанные из Европы такие легковые автомобили, покрашенные армейской матовой зеленой краской.

Одно дело легковушка, и совсем другое — серьезные автомобили: бортовой ГАЗ или ЗИЛ, востребованные в сельском хозяйстве, на стройках, лесозаготовках.

Молодой суверенной Беларуси требовалось модернизировать экономику, налаживать кооперационные связи, развивать экспорт. Хорошая советская военная техника в народном хозяйстве была востребована. Чтобы по-хозяйски распорядиться наследством, оставшимся от БВО, приказом министра обороны Республики Беларусь от 2 июня 1992 года № 32 было создано коммерческое управление Министерства обороны Республики Беларусь, которое впоследствии трансформировалось в управление материальных ресурсов Вооруженных Сил Республики Беларусь. Организационно управление подчиняется помощнику министра обороны по вопросам военной экономики и финансам — начальнику главного финансово‑экономического управления Министерства обороны.

В разные годы его возглавляли генерал-майор М. Н. Гец, полковники Е. М. Ошеров, А. Л. Усольцев, А. Н. Дашкевич, И. И. Бельский.

— Если очертить круг задач, какие направления, на ваш взгляд, являются профилирующими?

— Можно выделить четыре основных направления деятельности: реализация высвобождаемых материальных ресурсов; сдача для государственных нужд лома черных, цветных и драгоценных металлов, вторичного сырья; сдача в аренду движимого и недвижимого имущества; оказание услуг по хранению нефтепродуктов.

Если ранее реализация высвобождаемых материальных ресурсов осуществлялась непосредственно управлением, то с 1 ноября 2005 года в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 12 июля 2005 года № 318 «О совершенствовании порядка реализации высвобождаемых материальных ресурсов Вооруженных Сил Республики Беларусь» эта функция возложена на уполномоченную организацию — РУП «Белспецконтракт».

Полученные денежные средства поступают в доход республиканского бюджета и используются на содержание и развитие материально-технической базы Министерства обороны, а также подчиненных воинских частей и организаций.

— Можете назвать конкретную сумму? Например, сколько удалось заработать за прошлый год?

— В прошедшем году проведено 16 аукционов. По некоторым позициям превышение начальной цены составило почти двадцать процентов. Это говорит о том, что спрос есть. Добавлю, что специалисты управления материальных ресурсов Вооруженных Сил не заинтересованы в том, чтобы товар залеживался на складах, он должен как можно быстрее обретать нового хозяина, приносить пользу народному хозяйству. В 2016 году успешно применялись нормы законодательства, позволяющие по предложениям РУП «Белспецконтракт» производить реализацию не пользующегося спросом имущества по цене ниже остаточной стоимости. Это, в свою очередь, стимулировало продажи.

В общей сложности в 2016 году в республиканский бюджет от реализации высвобождаемых материальных ресурсов и объектов недвижимости было получено более 11 миллионов рублей. Например, было реализовано 45 объектов недвижимости, около 600 различных автомобилей и автомастерских, более 500 автоцистерн и автозаправщиков, 440 прицепов, 260 электростанций и еще сотни наименований различного имущества — от котелков до измерительных приборов.

— Конкуренцию ощущаете?

— Товар у нас специфический, поэтому прямых конкурентов нет. Но рынок действительно перенасыщен предложениями товаров с пометкой «б/у». Экономика — живой, постоянно развивающийся организм. Одни предприятия создаются, другие ликвидируются. В сети Интернет огромное количество различных предложений. Наша задача — убедить потенциального покупателя, что, например, армейский электрогенератор намного надежнее, чем азиатские подделки, выпущенные под брендами известных фирм.

Неслучайно же специалисты говорят, что в XXI веке продукцию легче произвести, чем продать.

С целью увеличения объемов реализации высвобождаемых материальных ресурсов активизирована рекламно-выставочная деятельность, проводятся выставки-продажи техники и имущества, осуществляются рекламные публикации в различных средствах массовой информации. На телеканале «Беларусь 1» и спутниковом телеканале «Беларусь 24» в телепрограмме «Арсенал» осуществляется реклама реализации высвобождаемых материальных ресурсов.

— Игорь Александрович, согласитесь, все, как говорится, подчистую по ряду причин продать невозможно. Какова дальнейшая судьба нереализованных образцов?

— Имущество Вооруженных Сил, не реализованное в народное хозяйство в виде готовых изделий, в дальнейшем перерабатывается на специализированных военных базах. Исправные узлы и агрегаты находят применение в качестве ремонтного фонда в войсках или выставляются на реализацию, а негодные — сдаются как лом черных, цветных или драгоценных металлов. Тем самым уменьшаются издержки государства на закупку металла за пределами ­республики.

В 2016 году поставлено для государственных нужд 16.824 тонны лома черных металлов, 1.691 тонна лома цветных металлов. Детали, содержащие драгоценные металлы, также собираются и сдаются на переработку. Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Республики Беларусь за счет Министерства обороны пополнился в 2016 году 125 килограммами драгоценных металлов в золотом эквиваленте. К сведению, в масштабах республики Министерство обороны является вторым по объемам поставщиком драгоценных металлов.

— В начале разговора вы особо отметили, что, помимо реализации товаров, активно занимаетесь сдачей помещений в аренду. Расскажите, пожалуйста, об этом направлении подробнее.

— С 2009 года регулярно осуществляется проведение аукционов по продаже права заключения договоров аренды зданий, сооружений и помещений, находящихся в республиканской собственности. Сдавая в аренду неиспользуемые объекты недвижимости, Министерство обороны существенно снижает затраты на их охрану, содержание и текущий ремонт.

В настоящее время в Воору­женных Силах действует 640 договоров аренды и безвозмездного пользования (ссуды). Сдано в аренду 359 зданий площадью более 145 тыс. кв. м, рабочих площадок — площадью более 420 тыс. кв. м. Объем поступлений денежных средств от сдачи в аренду объектов недвижимости и движимого имущества ежегодно увеличивается, в 2016 году он достиг 5,69 млн рублей.

Таким образом, за четверть века управление реализации материальных ресурсов внесло немалый вклад в развитие национальных Вооруженных Сил. Это заслуга таких опытных специалистов, как Т. И. Кляус и Н. К. Савченко, которые трудятся в управлении с 1993 года, а также подполковников запаса И. И. Бычковского, С. В. Романовича, майора запаса О. А. Вясилькина, полковника в отставке Г. Л. Григоренко, подполковника в отставке А. И. Шавкуна, С. П. Крупника, О. С. Рабцевича, Н. Г. Сидорцова.





— Спасибо за обстоятельную беседу. С юбилеем!

Беседовал Юрий Андреев, фото Ирины Малиновской