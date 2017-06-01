Символ воинской гордости, чести и славы

В белорусской армии немало славных традиций, которые издавна бережно хранят воины всех времен. Одна из них — зачисление военнослужащих навечно почетными солдатами или почетными летчиками Вооруженных Сил Республики Беларусь в списки личного состава воинских частей или военных учебных заведений Министерства обороны Республики Беларусь.





Сегодня в том списке — 28 почетных солдат. В их числе Герои Советского Союза полковники в отставке Василий Мичурин (120 омбр) и Иван Кустов (120 омбр), генерал-майор авиации в отставке Анатолий Сульянов (в/ч 54804), старшина в отставке Мария Келеберда (60 опс), рядовой в отставке Геннадий Юшкевич (в/ч 89417).

Почетными солдатами могут стать при жизни видные государственные и военные деятели, Герои Беларуси, Герои Советского Союза, военнослужащие запаса (в отставке), награжденные орденами Республики Беларусь, СССР, внесшие значительный вклад в строительство Вооруженных Сил. Их зачисляют в одну из воинских частей или в одно из военных учебных заведений из числа тех, в которых они проходили военную службу (учились), а в исключительных случаях — в другие воинские части по решению министра обороны.

В историческом формуляре (справке) воинской части или военного учебного заведения указано воинское звание, фамилия, имя и отчество, последняя занимаемая должность по службе, год и место рождения зачисленного почетным солдатом в списки личного состава, краткое описание его подвига (заслуг). Портреты военнослужащих, зачисленных почетными солдатами в списки личного состава, размещают в комнатах информации и досуга, Боевой славы, музеях воинских частей и в расположениях подразделений.

Для почетных солдат в спальном помещении на видном месте установлена кровать, которую постоянно содержат в образцовом состоянии. Над кроватью в рамке вывешивают портрет и описание подвигов (заслуг).

Фамилии зачисленных почетными солдатами в списки личного состава на вечерней поверке называют после фамилий военнослужащих, занесенных навечно в списки личного состава.

Зачисление военнослужащих навечно или почетными солдатами осуществляется на основании ходатайств общих (представительских) собраний личного состава соединений, воинских частей, военных учебных заведений. Ходатайства рассматривают военные советы видов Вооруженных Сил, представляют министру обороны командующие, а воинских частей центрального подчинения — начальники родов войск Вооруженных Сил, структурных подразделений Министерства обороны.

После издания министром обороны приказа о зачислении военнослужащих навечно или почетными солдатами в списки личного состава их имена заносят соответственно в Книгу военнослужащих, зачисленных навечно в списки личного состава Вооруженных Сил Республики Беларусь, или Книгу военнослужащих, зачисленных в списки личного состава почетными солдатами Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Свидетельства и удостоверения военнослужащим, зачисленным почетными солдатами в списки личного состава, вручает в торжественной обстановке министр обороны или должностные лица по его поручению.

Могилы почетных солдат закрепляются приказом командира воинской части за тем подразделением, в списках которого они состояли при жизни. Военнослужащие содержат места захоронений в надлежащем виде, благоустраивают их, возлагают цветы и венки, почитая память о славных воинах. Это то малое, что мы можем сделать для них…

Очень важно, что эти генералы, офицеры и солдаты, будучи в запасе или в отставке, продолжают занимать активную гражданскую позицию. Они участвуют в военно-патриотическом воспитании молодежи и допризывной подготовке юношей, личным примером — яркой судьбой и делами на благо Вооруженных Сил и Отечества, крепят авторитет белорусской армии. Почетные солдаты несут это звание по жизни как символ воинской гордости, чести и славы.

Подробную информацию мы дадим в последующих номерах газеты под рубрикой: «К 100‑летию Вооруженных Сил Беларуси: сыновья Отечества».

Елена Романова, «Ваяр»