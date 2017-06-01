Последний уик-энд нынешней весны в Минске выдался насыщенным на различные события. Однако одним из самых заметных среди них стала благотворительная акция «Забег тысячи сердец». Ее идейным вдохновителем и организатором выступил Республиканский научно-практический центр детской хирургии при поддержке Министерства здравоохранения, Министерства образования Республики Беларусь, Минского городского исполнительного комитета, Белорусского профессионального союза работников здравоохранения и Национального олимпийского комитета Беларуси.





27 и 28 мая каждый белорус в любой точке планеты и в любом месте Беларуси мог пробежать в любое время любую дистанцию со своим смартфоном, на котором установлено фитнес-приложение, отражающее дату, расстояние и форму маршрута. За опубликованные в социальных сетях скриншоты своих маршрутов с хештегом #velcombegom или #велкомбегом компания Velcom переводила в поддержку детской кардиохирургии Республиканского научно-практического центра детской хирургии по два рубля за каждый километр пробега и по четыре рубля за каждый километр маршрута в виде сердца. Вырученные средства пойдут на закупку уникального оборудования, позволяющего осуществлять раннюю диагностику пороков развития сердца у маленьких белорусов.

Центром же данного благого дела в нашей столице стал один из крупнейших и высокотехнологичных культурно-спортивных комплексов Европы «Минск-Арена». Именно сюда стекались тысячи минчан и гостей города, в числе которых были как жители Беларуси, так и граждане зарубежных государств, оказавшиеся в данные дни в белорусской столице. Это люди разных возрастов (самому юному бегуну едва исполнилось четыре года. — Авт.) и профессий. Вокруг «Минск-Арены» был проложен маршрут, который составлял 1 км 100 м. Участники забега без мобильных телефонов могли зарегистрироваться в специальных палатках.





Вместе со всеми сделать добро по велению души решили и курсанты военно-медицинского факультета в учреждении образования «Белорусский государственный медицинский университет» во главе со старшим преподавателем по физической подготовке и спорту военмедом Андреем Хонским. Я пообщалась с ребятами перед стартом.

— Альма-матер военных врачей не могла остаться в стороне от этого грандиозного мероприятия. Ведь мы, медики, как никто другой знаем, сколь необходима данная помощь. Поэтому это наш долг, наша обязанность, — заметил курсант 4‑го курса военно-медицинского факультета в БГМУ сержант Максим Морхат. — В то же время сегодняшняя акция является пропагандой здорового образа жизни, физкультуры и спорта. Что также немаловажно.

Когда отзвучали официальные речи, все, в том числе VIP-участники забега, вышли на старт. Под щелчки затворов фото- и видеокамер многотысячная колонна отправилась на маршрут. Следует отметить, что практически никто из бегунов не ограничился одним кругом. А курсанты-медики прибегали к месту отсчета дистанции одними из первых, оставляя далеко позади других участников. Тем, кто финишировал, вручали памятные медали.

— Мы считаем, что таких акций должно быть как можно больше, — подчеркнул министр здравоохранения Республики Беларусь Валерий Малашко. — Сегодня мы собрались, чтобы сотворить добро и тем самым доставить радость другим и себе. Наши дети должны быть здоровыми, ведь они — наше будущее, наша надежда.

Оксана Курбеко, «Ваяр», фото автора