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Тело рыбака, пропавшего две недели назад, найдено на дне Мухавца
01.06.2017 21:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 июн — Sputnik. На дне реки Мухавец неподалеку от деревни Щеглики (Жабинковский район Брестская область) найдено тело мужчины, пропавшего без вести две недели назад, сообщили в УСК по Брестской области.
43-летний Сергей Власюк 19 мая отправился на рыбалку на своем автомобиле Volkswagen Sharan. Согласно данным поисково-спасательного отряда "Ангел", 20 мая его в последний раз видели местные жители на берегу Мухавца в Жабинке. С того момента на связь с родственниками мужчина не выходил.
Водолазы обнаружили тело Власюка 30 мая в семидесяти метрах от берега в районе деревни Щеглики. Погибший находился в салоне авто. По информации следователей, следов криминального характера на теле мужчины не обнаружено. Кроме того, все документы, а также деньги были при нем. У обнаруженного автомобиля горели фары, а замки дверей были открыты.
Сейчас выясняются обстоятельства смерти Власюка, назначена судебно-медицинская экспертиза. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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Следователи сообщили, что следов криминального характера на теле обнаружено, при себе у погибшего было портмоне с документами и денежными средствами.
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