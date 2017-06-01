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Тело рыбака, пропавшего две недели назад, найдено на дне Мухавца

01.06.2017 21:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 июн — Sputnik. На дне реки Мухавец неподалеку от деревни Щеглики (Жабинковский район Брестская область) найдено тело мужчины, пропавшего без вести две недели назад, сообщили в УСК по Брестской области.

43-летний Сергей Власюк 19 мая отправился на рыбалку на своем автомобиле Volkswagen Sharan. Согласно данным поисково-спасательного отряда "Ангел", 20 мая его в последний раз видели местные жители на берегу Мухавца в Жабинке. С того момента на связь с родственниками мужчина не выходил.

Водолазы обнаружили тело Власюка 30 мая в семидесяти метрах от берега в районе деревни Щеглики. Погибший находился в салоне авто. По информации следователей, следов криминального характера на теле мужчины не обнаружено. Кроме того, все документы, а также деньги были при нем. У обнаруженного автомобиля горели фары, а замки дверей были открыты.

Сейчас выясняются обстоятельства смерти Власюка, назначена судебно-медицинская экспертиза.  По данному факту возбуждено уголовное дело. 

 
Теги: Минск
 
 
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Следователи сообщили, что следов криминального характера на теле обнаружено, при себе у погибшего было портмоне с документами и денежными средствами.

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