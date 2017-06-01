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Жители Солигорска о задержании Римашевского: давно пора
01.06.2017 20:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 июн — Sputnik. Новость о задержани и председателя Солигорского райисполкома Александра Римашевского во время получения взятки не оставила жителей города равнодушными.
В четверг, 1 июня,
Новость о задержании главы райисполкома активно обсуждается солигорчанами в социальных сетях — местных жителей не удивило, что Римашевский попался на взятке. Пользователи также отметили, что "по городу давно ходили слухи" про председателя. Некоторые, кого задержание Римашевского не удивило, в комментариях высказывали свои предположения за, что именно он мог получить взятку. Другие предложили отпраздновать этот факт, а кто-то заступился за него, заявив, что "лучшего мэра не было".
Ранее Sputnik со ссылкой на официального представителя СК Юлию Гончарову сообщал, что в отношении председателя Солигорского райисполкома возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 430 УК РБ. Римашевскому грозит лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества.
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Александру Римашевскому грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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