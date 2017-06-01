Жители Солигорска о задержании Римашевского: давно пора

МИНСК, 1 июн — Sputnik. Новость о задержани и председателя Солигорского райисполкома Александра Римашевского во время получения взятки не оставила жителей города равнодушными.

В четверг, 1 июня, МВД Беларуси сообщил о задержании Римашевского с поличным при получении взятки в размере 2,7 тысяч долларов . Согласно данным правоохранителей, чиновник долгое время злоупотреблял властью и служебными полномочиями при решении различных вопросов. Кроме того, проверяется информация о систематическом получении денежных вознаграждений Римашевским.

Новость о задержании главы райисполкома активно обсуждается солигорчанами в социальных сетях — местных жителей не удивило, что Римашевский попался на взятке. Пользователи также отметили, что "по городу давно ходили слухи" про председателя. Некоторые, кого задержание Римашевского не удивило, в комментариях высказывали свои предположения за, что именно он мог получить взятку. Другие предложили отпраздновать этот факт, а кто-то заступился за него, заявив, что "лучшего мэра не было".

А жители Солигорска как-то не очень расстроились, что мэра задержали:) pic.twitter.com/YKKcBuFLwn — hans_by (@zm_hat) 1 июня 2017 г.

Ранее Sputnik со ссылкой на официального представителя СК Юлию Гончарову сообщал, что в отношении председателя Солигорского райисполкома возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 430 УК РБ. Римашевскому грозит лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества.