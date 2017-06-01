Анклав Катара в лесу, откровенные фото модели с ДЦП и мопс за плечами - все за вчера

Доброе утро!

Помните, что вам сегодня снилось? А вчера? Если ваши сновидения с нападениями — атаками или защитой от них, — у нас для вас плохие новости .

ВАЖНОЕ

Президент провел совещание о стратегии развития нефтеперерабатывающей отрасли — и потребовал преодолеть в ней спад. Лукашенко заявил, что отечественные предприятия оказались не готовы работать в новых условиях мировых цен на нефть: «…"Нафтан» еле сводит концы с концами и постоянно выпрашивает помощь у государства".

Кстати, о нефти. Стало известно, что государство готово передать инвестору уже 15 месторождений природных ресурсов — в частности, например, нефти и платины.

На отбывающего срок бизнесмена Александра Муравьева завели еще одно уголовное дело — на сей раз за уклонение от уплаты налогов. Подробности — здесь .

И — еще одно громкое коррупционное задержание: в получении взятки подозревается глава Солигорского райисполкома. Сколько и за что брал, при каких обстоятельствах попался — рассказываем здесь .

FINANCE.TUT.BY подсчитал, сколько времени работникам разных сфер понадобится, чтобы скопить на машину , если не тратить всю зарплату. Ориентировались на средние апрельские зарплаты. Спойлер: наиболее туго придется библиотекарям и работникам музеев из Брестской области.

ПОПУЛЯРНОЕ

Первая белорусская модель с ДЦП Ангелина Уэльская снялась в откровенной фотосессии. Вот здесь девушка объясняет, зачем ей все это : «Искаженное параличом тело способно быть красивым и сексуально привлекательным… В нашей постсоветской реальности людей с инвалидностью не принято рассматривать в контексте сексуальности».





Минчанину иностранный банк, где у него открыт счет, выслал новую карточку — у предыдущей истек срок действия. Но карточку задержала таможня, поскольку посчитала, что та имеет коммерческую ценность, а значит, ее надо задекларировать. Мужчина долго разбирался — и вот чем дело закончилось .

Очень интересная история: четыре года назад президентскими указами с грифом ДСП государству Катар выделили участки земли в Логойском и Смолевичском районе — всего почти 25 квадратных километров белорусских лесов, болот и полей. Земли оградили забором с колючей проволокой. Мы проехали по этим странным местам — анклаву Катара в Беларуси .





А в США показали самый большой в мире самолет — с размахом крыла 117 метров. Вот это махина !

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Скоро же выпускные! Наши ребята из FINANCE.TUT.BY расспросили одиннадцатиклассников из столицы, райцентров, деревни и агрогородка, как они готовились к празднику и какие суммы потратили на подготовку . В Черикове, например, выпускники рассказывают, что многие идут на праздник без родителей — ради экономии. «Как это связано с деньгами? Выпускник за стол платит 35 рублей, и каждый из родителей 35 рублей за себя».

Снова пропустили прямой эфир « Экономики на пальцах «? Ладно, спишем на разгар рабочего дня. Вчера обсуждали, что богатые и высокотехнологичные компании собирают о нас столько информации, что мы даже себе не можем представить — знают о нас почти все. Впрочем, обычный крупный сетевой гипермаркет знает также немало. Но как они распоряжаются этим знанием? Ок, смотрите программу в записи .

Современных детей в чем только не обвиняют: мало читают, безграмотны, кроме телефонов и социальных сетей их ничего не интересует. Анна Северинец, учитель русского языка и литературы Смолевичской гимназии, выбивается из общей массы. Она говорит о школе с любовью, о детях — с юмором .





Национальный аэропорт «Минск» не разрешает приземлиться небольшому самолету. На просьбы частного пилота сначала ответили, что нет нужных креплений для швартовки, потом — что нет технической возможности. Пилот посчитал: он приземлялся больше чем в 70 аэропортах мира, и ни в одном не было таких проблем". Он возмущен, мы тоже .

И напоследок — сплошное ми-ми-ми. Минчанин придумал переноску для мопса и ходит с ними — переноской и мопсом Лолой — за плечами. Мопса в переноске постоянно фотографируют. Подходят — чиииз! А чтобы снимки не терялись, хозяева завели ей личный инстаграм — там ее зовут супер Лола.





Все новости четверга, 1 июня

Кстати, будьте осторожны: на сегодня синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Вот такое вот ерундовое у нас с вами лето.

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