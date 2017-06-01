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Не летнее начало лета. Погода в Гомеле в выходные

02.06.2017 06:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Погреться на солнце в первые июньские выходные в областном центре вряд ли удастся. Несмотря на то, что дождей в субботу и воскресенье не предвидится, скажем прямо: пойдете на прогулку — захватите с собой теплые вещи.


3 июня будет холоднее всего. Днем не выше +12° С, ночью и вовсе синоптики обещают +6° С. Пасмурно и ветрено, порывы ветра ожидаются до 12 м/с.

В воскресенье температура подрастет до +18° С днем, и +15° - ночью. Солнышко возможно и покажется из-за туч, но преимущественно будет облачно.

Погода в Гомеле и области.

 
Теги: Гомель
 
 
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Погреться на солнце в первые июньские выходные в областном центре вряд ли удастся.

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