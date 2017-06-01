Брестские контролеры просят вуз повлиять на студентов, которые предупреждают о ревизорах в соцсетях

Брестские транспортники просят преподавателей повлиять на студентов, которые отслеживают «ВКонтакте» перемещения контролеров-ревизоров по городу. Письма с такими просьбами «Брестгортранс» рассылает по учебным заведениям.



Фото с сайта http://brestcity.com

В социальной сети «ВКонтакте» есть группа, в которой брестчане отслеживают передвижения контролеров-ревизоров по маршрутам. На днях в Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина пришло письмо, в нем транспортники просят повлиять на студентов, которые в этой группе состоят. Об этом TUT.BY рассказал студент.

Транспортники сообщают администрации учебных заведений, что «пассажиры стали активными пользователями социальных сетей, которые позволяют уйти недобросовестным пассажирам от административной ответственности и, соответственно, осуществлять проезд в городском общественном плате без оплаты. Все это приводит к значительному снижению доходов ОАО «Брестский автобусный парк» и КУТП «Троллейбусный парк».

— К сожалению, есть фото только первой страницы, — рассказывает брестчанин. — На второй есть список студентов, которых просят дисциплинарно наказать. Только по нашему факультету это человек сорок. Администрация университета пока просто призвала поудаляться из группы. Не знаем, что будет дальше.

У руководства университета TUT.BY получить комментарий пока не удалось.





А вот в «Брестгортрансе» подтверждают: письма в учебные заведения рассылали.

— Просили посодействовать, конечно, — рассказывает директор предприятия Алексей Жогал. — В группе на этот момент 25 тысяч 536 участников. Проанализировали состав — в основном там молодежь. Выписали фамилии, имена и направили письма в учебные заведения, где они обучаются. В этой группе информация почти каждые 5 минут обновляется, все в общем доступе — и все знают, где стоит контроль, а где его нет.

— Но ведь с юридической точки зрения такую информацию вряд ли можно назвать незаконной.

— Ну, законность-незаконность — еще разберутся. Это понятно, что есть свобода слова и надо более детально смотреть. Но то, что там выкладывалась информация с фотографиями контролеров, с оскорблениями — по этому поводу вообще можно было обратиться в суд. И суд бы был на стороне перевозчиков. Сейчас все это подчистили.

Транспортники рассчитывают, что в учебных заведениях со студентами «проведут воспитательную работу».

— Почему вы считаете, что именно эта группа может повлиять на доходы предприятия?

— Дело в том, что мы анализируем ситуацию по Беларуси в целом — идет снижение объема перевозок, их окупаемости. Поэтому разработан целый комплекс мероприятий, в том числе по повышению эффективности контрольно-ревизорской службы. Одно из них — работа с данной группой. Вы ж понимаете, все это деньги: а как потом закупать новый транспорт?

Начальник контрольно-ревизорской службы «Брестгортранса» Инна Бусарова рассказывает:

— Сама вижу, как школьники и студенты плюс люди лет до 25 часто сообщают друг другу о том, где работают контролеры, по телефону. С одной стороны, это стимулирует оплачивать проезд: если контролер уже на ближайшей остановке — то талон пробьют. С другой стороны, если через две или три остановки — человек выйдет и попытается избежать оплаты.

— Даже в Минске ходят слухи, что брестские контролеры самые суровые. Как вы думаете, с чем они связаны?

— Я не скажу, что самые суровые. Мы работаем по законодательству, контролер знает свою работу, что безбилетника можно привлекать к административной ответственности. Но, возможно, так говорят потому, что с нашими контролерами несколько раз в месяц работают сотрудники районных отделов внутренних дел. Два человека дежурят вместе с бригадой контролеров, как правило это ночные рейды — в третью смену, до часу ночи. Это тоже эффективный метод борьбы с безбилетниками.