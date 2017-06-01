|
Брестские контролеры просят вуз повлиять на студентов, которые предупреждают о ревизорах в соцсетях
02.06.2017 07:15 — Новости Общества | Tut.by
Брестские транспортники просят преподавателей повлиять на студентов, которые отслеживают «ВКонтакте» перемещения контролеров-ревизоров по городу. Письма с такими просьбами «Брестгортранс» рассылает по учебным заведениям.
В социальной сети «ВКонтакте» есть группа, в которой брестчане
Транспортники сообщают администрации учебных заведений, что «пассажиры стали активными пользователями социальных сетей, которые позволяют уйти недобросовестным пассажирам от административной ответственности и, соответственно, осуществлять проезд в городском общественном плате без оплаты. Все это приводит к значительному снижению доходов ОАО «Брестский автобусный парк» и КУТП «Троллейбусный парк».
— К сожалению, есть фото только первой страницы, — рассказывает брестчанин. — На второй есть список студентов, которых просят дисциплинарно наказать. Только по нашему факультету это человек сорок. Администрация университета пока просто призвала поудаляться из группы. Не знаем, что будет дальше.
У руководства университета TUT.BY получить комментарий пока не удалось.
А вот в «Брестгортрансе» подтверждают: письма в учебные заведения рассылали.
— Просили посодействовать, конечно, — рассказывает директор предприятия Алексей Жогал. — В группе на этот момент 25 тысяч 536 участников. Проанализировали состав — в основном там молодежь. Выписали фамилии, имена и направили письма в учебные заведения, где они обучаются. В этой группе информация почти каждые 5 минут обновляется, все в общем доступе — и все знают, где стоит контроль, а где его нет.
— Но ведь с юридической точки зрения такую информацию вряд ли можно назвать незаконной.
— Ну, законность-незаконность — еще разберутся. Это понятно, что есть свобода слова и надо более детально смотреть. Но то, что там выкладывалась информация с фотографиями контролеров, с оскорблениями — по этому поводу вообще можно было обратиться в суд. И суд бы был на стороне перевозчиков. Сейчас все это подчистили.
Транспортники рассчитывают, что в учебных заведениях со студентами «проведут воспитательную работу».
— Почему вы считаете, что именно эта группа может повлиять на доходы предприятия?
— Дело в том, что мы анализируем ситуацию по Беларуси в целом — идет снижение объема перевозок, их окупаемости. Поэтому разработан целый комплекс мероприятий, в том числе по повышению эффективности контрольно-ревизорской службы. Одно из них — работа с данной группой. Вы ж понимаете, все это деньги: а как потом закупать новый транспорт?
Начальник контрольно-ревизорской службы «Брестгортранса» Инна Бусарова рассказывает:
— Сама вижу, как школьники и студенты плюс люди лет до 25 часто сообщают друг другу о том, где работают контролеры, по телефону. С одной стороны, это стимулирует оплачивать проезд: если контролер уже на ближайшей остановке — то талон пробьют. С другой стороны, если через две или три остановки — человек выйдет и попытается избежать оплаты.
— Даже в Минске ходят слухи, что брестские контролеры самые суровые. Как вы думаете, с чем они связаны?
— Я не скажу, что самые суровые. Мы работаем по законодательству, контролер знает свою работу, что безбилетника можно привлекать к административной ответственности. Но, возможно, так говорят потому, что с нашими контролерами несколько раз в месяц работают сотрудники районных отделов внутренних дел. Два человека дежурят вместе с бригадой контролеров, как правило это ночные рейды — в третью смену, до часу ночи. Это тоже эффективный метод борьбы с безбилетниками.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Брестские транспортники просят преподавателей повлиять на студентов, которые отслеживают "ВКонтакте" перемещения контролеров-ревизоров по городу. Письма с...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии